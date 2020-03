Scandal la un centru de carantină din Craiova / Și la Iași oameni întorși din Lombardia refuză să stea acasă; vor interveni jandarmii

Iași: Oameni întorși din Lombardia refuză să stea acasă. Vor interveni jandarmii

Potrivit unor surse locale, bărbatul este din Craiova. El a ajuns miercuri în centrul de carantină din oraş, escortat de forţe de ordine.Bărbatul este, însă, nemulţumit de măsura luată de autorităţi, iar miercuri seara a ieşit pe geamul camerei unde este cazat și a început să strige: „Ce coronavirus! Nu mi-au făcut niciun test. Nu facem niciun test. Cineva să mă audă! Cineva să vină să ia măsuri cu mine! Uitaţi unde mă aflu! E clar! Se vede destul de clar!”, a strigat bărbatul.La faţa locului au ajuns şi mascaţii, dar nu a fost nevoie de intervenţia acestora.Potrivit autorităţilor din Dolj, 25 de persoane care s-au întors din Italia în ultimele 24 de ore au fost aduse la centrul de carantină. Alte 506 de persoane sunt izolate la domiciliu.De asemenea, oameni întorși într-o comună din Iași din Lombardia refuză să stea acasă, în izolare. „Există un număr de 22 de persoane carantinate la domiciliu, pe care cu greu reușim să le convingem să rămână izolate”, scrie primarul pe Facebook, potrivit Mediafax.În comuna ieșeană Ciortești s-au întors marți 14 persoane din Lombardia.Unii refuză să stea acasă, astfel că primarul a cerut ajutor din partea Direcției de Sănătate Publică. 22 de persoane din localitatea ieșeană Ciortești ar trebui să fie izolate acasă, însă nu toți respectă această regulă.„Avem 14 oameni care s-au întors din Lombardia pentru că li s-a terminat contractul de tăiat la vie. Au venit cu microbuzul din Lombardia, prin Vama Borș. Știam că vin, am sunat la DSP să vedem dacă să îi carantinăm la Iași sau la noi. O parte dintre cei 14 au și familie și de asta am ajuns la numărul de 22 de persoane izolate la domicliu. Dintre aceștia avem 2 persoane care nu înțeleg gravitatea situației și că ele pot fi purtătoare de coronavirus, am discutat cu DSP și cu Jandarmeria să le izolăm la domicliu”, a declarat miercuri presei Alina Apostol, primarul comunei Ciortești.Localinicii i-au atras atenția primarului că doi dintre cei sosiți din Lombardia se plimbă pe străzi.„Există un număr de 22 de persoane carantinate la domiciliu, pe care cu greu reușim să le convingem să rămână izolate. (...) Am dispus măsuri de verificare a acestora, rugăm să ne fie sesizate orice încălcări ale procedurilor legale!”, a scris primarul pe Facebook.În urma Comitetului Local pentru Situații de Urgență, primarul din Ciortești a înștiințat și Jandarmeria, iar jandarmii urmează să meargă în comună și să îi amendeze pe cei care au plecat de acasă.