Avertismentul președintelui Iohannis: Să nu minimalizăm impactul economic al epidemiei Covid-19

„Suntem mai pregătiți și mai buni decât orice alt guvern și ne vom asigura că România nu va avea de suferit chiar DACĂ economia globală s-ar putea să fie afectată de pe urma epidemiei de coronavirus”, adăuga Florin Cîțu.



„Mesajul principal pe care vreau să-l adresez este să evaluăm în mod prudent și responsabil implicațiile economice și sociale, să nu minimalizăm impactul economic al acestei crize care se tot extinde în plan regional și european”, a spus șeful statului, în deschiderea primei reuniuni a Grupului de Lucru Interinstituțional pentru evaluarea impactului economic, financiar și bugetar asupra României, generat de efectele epidemiei COVID-19, care are loc la Palatul Victoria.Aceste declarații vin după ce, în urmă cu câteva zile, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu - premier desemnat - afirma, într-un mesaj postat pe Facebook, că „ AVEM și resursele și instrumentele pentru a reduce la minim efectul economic al coronavirus pentru economia noastră ”.„Dacă economia Chinei nu-și revine rapid, desi sunt șanse foarte mari să-și revină în totalitate în partea a doua a anului, atunci ar putea, cu șanse foarte mici, exista riscuri și pentru economia României dar pe care le știm și le-am luat deja în calcul.Așa cum am mai spus, trebuie să știți că AVEM și resursele și instrumentele pentru a reduce la minim efectul economic al coronavirus pentru economia noastră. Asta pentru că am fost precauți și pentru că suntem mult mai pregătiți decât socialiștii care au destabilizat economia în ultimii ani”, afirma Cîțu, în mesajul intitulat „Transparență și profesionalism” și publicat pe 8 martie.