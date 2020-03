44 de pahare. La Galați, șoferii primesc vouchere de la polițiști pentru a merge gratuit cu taxiul

Polițiștii de la Biroul Rutier al Poliției Galați le fac cinste șoferilor din trafic cu vouchere pentru a merge cu taxiul în ziua celor 44 de pahare, relatează Mediafax.

Acțiunea reprezintă o premieră și s-a desfășurat în două zone aglomerate ale orașului Galați.

Polițiștii de la Rutieră au organizat filtre, iar bărbații care se aflau la volan au primit sfaturi și vouchere în valoare de 20 de lei, atât cât costă cea mai lungă cursă din oraș. Agenții spun că au organizat această acțiune, astfel încât bărbații să nu fie discriminați în comparație cu femeile care primesc cadouri de 1 martie și 8 martie.

„Acțiunea de astăzi face parte dintr-o serie întreagă de evenimente pe care ne propunem să le organizăm anul acesta, cu scopul de a preveni producerea de accidente soldate cu victime. Acesta este obiectivul nostru principal, să avem cât mai puține accidente cu morți și răniți. Am ales data de 9 martie pentru a organiza acțiunea de conștientizare a conducătorilor auto cu privire la pericolul pe care îl reprezintă conducerea sub influența alcoolului întrucât, în mod tradițional, în această zi bărbații beau cele 40 de pahare cu ocazia praznicului Sfinților 40 de mucenici. Și, așa cum pentru doamnele și domnișoarele de la volan am tot organizat acțiuni de 1 și 8 martie, ne-am gândit ca, anul acesta, să facem ceva și pentru domnii de la volan, să nu se simtă discriminați. Sperăm ca acțiunea noastră să fie bine primită de șoferi și să devină, astfel, o tradiție la Galați", le-a declarat jurnaliștilor subcomisarul Ionuț Rusu, șeful Biroului Poliției Rutiere Galați.

Șoferii au fost surprinși de inițiativa polițiștilor.

„Mi se pare super tare, nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Nu aveam planuri pentru astăzi, dar cred că o să folosesc talonul. O să-mi vizitez niște rude, dacă o să mă cinstească măcar cu un pahar de vin o să chem taxiul pus la dispoziție de polițiști. Foarte tare ideea”, a declarat unul dintre șoferii opriți în trafic.

În fiecare an, în județul Galați zeci de oameni mor sau sunt răniți din cauza unor accidente rutiere provocate de șoferi care au consumat alcool înainte de a pleca la drum.