Dolly Parton ar poza în Playboy la 75 de ani

Parton a apărut pe coperta revistei în 1978, când avea 32 de ani. Purta un costum cu bustieră neagră și urechi de iepuraș.







Întrebată dacă ar purta același costum după 45 de ani, cântăreața a râs: ”Poate! Aș putea să mă îmbrac din nou așa. Sânii au rămas la fel”.

Artista și-a dezvăluit planurile într-un interviu pentru emisiunea ”60 Minutes Australia”. "Nu am de gând să ies la pensie. Tocmai am împlinit 74 de ani și am de gând să apar din nou pe coperta revistei Playboy. Uite, am mai fost în Playboy cu ani în urmă și m-am gândit că ar fi tare dacă s-ar băga iar, nu știu dacă vor, să fiu pe copertă din nou, când fac 75 de ani”, a declarat ea.Parton a explicat: ”Partea bună cu mine e că am imaginea mea. Arăt cumva ca o caricatură și caricaturile nu prea îmbătrânesc”.Dolly Parton este cea mai premiată cântăreaţă de muzică country din toate timpurile, fiind, printre altele, nominalizată de 49 de ori la premiile Grammy şi câştigând nouă astfel de trofee.