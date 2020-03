Cum afectează epidemia de coronavirus zborurile în Europa. Interviu cu Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi

​INTERVIU

Din cauza epidemiei de coronavirus, UE a pierdut în ianuarie și februarie 250 de mii de turiști chinezi

Epidemia de coronavirus din lume va avea efecte dezastruoase asupra companiilor aviatice, atât din cauza restricțiilor de zbor în anumite zone, cât și a fricii care s-a instalat în rândul călătorilor.IATA (International Air Transport Association) a estimat zilele trecute că, la nivel global, pierderile industriei de transport pentru pasageri vor fi în 2020 cuprinse între 63 de miliarde și 113 miliarde de dolari. Nu s-au făcut încă estimări pentru transportul de mărfuri.În Europa, sunt sute de zboruri anulate. Lufthansa, de exemplu, a anunțat joi că a anulat 7100 de zboruri europene pentru luna martie. E vorba de zboruri în Germania sau pe rutele către Italia. Asta în condițiile în care acțiunile companiei la bursă au scăzut cu 29%.În același timp, o altă problemă o reprezintă faptul că, potrivit regulamentelor UE, companiile aeriene ar putea să-și piardă sloturile de zbor de pe aeroporturile europene dacă-și țin avioanele la sol. În condițiile în care cele mai multe zboruri spre nordul Italiei au fost anulate, întrebarea care se pune este cum vor putea să-și mențină companiile respective programul de zbor în sezonul de vară?Potrivit unui articol din Business Insider , multe companii aeriene preferă să zboare cu avioanele goale pentru a nu-și pierde sloturile de zbor pe rutele respective.Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi, a explicat într-un interviu pentru Hotnews care va fi impactul epidemiei de coronavirus asupra zborurilor europene și care este răspunsul Comisiei Europene.Comisarul european pentru Transporturi, Adina Vălean. FOTO via Profimedia ImagesCoronavirus este o amenințare pentru mobilitatea cetățenilor în UE și la nivel global, iar una din piețele cele mai afectate e cea aviatică. Încă de la finalul lunii ianuarie s-au înregistrat numeroase anulări de curse sau suspendări ale anumitor rute care legau Europa de China, anulări hotărâte de companiile aeriene și motivate fie comercial, printr-o cerere scăzută, sau medical, pentru a preveni răspândirea virusului.Între timp, situația a început să afecteze și cursele intracomunitare, sunt anulări de zboruri din ce în ce mai frecvente și în interiorul UE.Săptămâna aceasta am avut și primul caz în care o țară, Cehia, a notificat Comisia Europeană că intenționează să blocheze pentru 14 zile zborurile din și înspre zonele afectate din Italia.E bine să știm că statele membre au dreptul, în circumstanțe care le amenință securitatea internă, inclusiv de natură medicală, să facă asta. Totuși, răspunsul la o criză trebuie să fie proporțional cu pericolul.Există un set de măsuri care sunt recomandate și aplicate de către liniile aeriene și de către autoritățile naționale, care urmăresc să limiteze răspândirea virusului. Agenția de securitate europeană în aviație are, de asemenea, proceduri clare elaborate pentru asemenea situații.Formularul de localizare a pasagerilor face parte din măsurile cele mai eficiente pentru că pacienții pot fi asimptomatici în cazul unui test în aeroport, dar pot dezvolta simptome mai târziu. Atunci când cazul ajunge la autoritățile medicale, acestea solicită testarea tuturor pasagerilor care au stat în sectorul avionului cu persoana infectată și astfel se pot lua măsurile necesare.Recomand publicului să se informeze corect înainte de un zbor, din surse de informație valide și să urmeze instrucțiunile date de autorități și de personalul liniilor aeriene. Pentru informarea asupra regulilor aplicate acum în aeroporturi și în cazul zborurilor, puteți intra pe site-ul proiectului finanțat european, European Healthy Gateways , unde există și o variantă în limba română a acestui regulament.Aeroportul din Milano, gol din cauza epidemiei de coronavirus. FOTO via Profimedia ImagesUE are regulamente extrem de clare în ceea ce privește drepturile pasagerilor, ele există de fapt și de drept și nu pot fi suspendate. Așadar, cineva care și-a cumpărat un bilet de avion are dreptul la rambursare, rerutare (dacă este posibil) în cazul în care cursa se anulează.Sigur, pentru că în unele cazuri vorbim de circumstanțe extraordinare, de forță majoră, pasagerii ar putea să nu primească compensări suplimentare.Totuși, dacă pasagerii vor să anuleze un bilet de avion, fără ca forța majoră să se aplice, rambursarea ține strict de contractul pe care îl au cu linia aeriană și de disponibilitatea acesteia să ofere sau nu banii înapoi.În orice caz, chiar dacă e o perioadă în care sunt perturbări ale traficului aerian, anulări de curse, o situație în general atipică, trebuie să ne abținem de a reacționa și suprareacționa la informații din surse neautorizate, care nu au nicio autoritate de a face recomandări.Informațiile pot fi oferite de autoritățile naționale, Organizația Mondială a Sănătății, agențiile și serviciile Comisiei Europene care se ocupă de transporturi și liniile aeriene care operează în spațiul european. Există o foarte bună coordonare între acestea și îndemn cetățenii să aibă încredere în informațiile oficiale.Nu e o situație fără precedent, aceasta în care ne aflăm acum. În cazul epidemiei de gripă aviară din 2003, Comisia Europeană a ridicat această obligație a liniilor aeriene. În acest moment, nu vor fi afectate de regulamentul privind sloturile de aeroport companiile care au anulat zborurile cu China, situația fiind excepțională.Măsura se poate extinde și în celelalte cazuri, de pildă, Italia. Deocamdată este prea devreme pentru a vedea dacă excepțiile trebuie să fie punctuale sau sub forma unui amendament general, dar oricare e soluția, ea va fi concepută astfel încât să ofere siguranță și predictibilitate în programările zborurilor pentru liniile aeriene și pentru pasageri.În acest moment, Comisia Europeană adună datele necesare, în colaborare cu toți actorii din piață, pentru a face o estimare de ansamblu și proiecțiile necesare. Cele mai multe companii europene și-au sistat zborurile către China de la finalul lunii ianuarie, mare parte din marile evenimente, târguri, expoziții, conferințe, care aveau loc în metropolele europene au fost anulate.Putem aproxima că numai pentru lunile ianuarie și februarie, UE a pierdut 250 de mii de turiști chinezi, care ar fi cumpărat două milioane de nopți la hotelurile europene. Cum suspendarea zborurilor se menține, pierderile vor crește.