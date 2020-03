Nouă motive care să ne calmeze frica de coronavirus

Știm ce este coronavirusul

Putem testa prezența lui

Știm că extinderea coronavirusului poate fi oprită (dar cu costuri considerabile)

Transmiterea nu se face atât de ușor (dacă suntem atenți) și poate fi eliminat destul de ușor

În cele mai multe cazuri, simptomele sunt ușoare, iar persoanele tinere au un risc foarte scăzut

Mulți pacienți se vindecă

S-au scris deja sute de articole științifice despre infecție

Există prototipuri de vaccin

Zeci de tratamente sunt deja în curs de testare

Dar, pe măsură ce suntem asaltați, minut de minut, cu informații despre Covid-19 – breaking news, titluri de impact și isterie pe rețele sociale – există riscul de a pierde esențiala imagine de ansamblu.Da, virusul este o problemă enormă, atât medicală, cât și politică, socială și economică. Dar merită să nu uităm că lumea nu a avut niciodată mijloace mai bune de a lupta cu ea și că, dacă ne infectăm, este puțin probabil să murim din această cauză, notează publicația britanică.De aceea, Guardian prezintă o serie de informații liniștitoare privind coronavirusul oferite de mai mulți experți, printre care și Ignacio Lopez-Goni, profesor de virusologie la Universitatea Navarra:Virusul care a început să provoace cazuri de penumonie severă în Wuhan a fost identificat în șapte zile după anunțul oficial făcut pe 31 decembrie și, trei zile mai târziu, secvența ADN era disponibilă. Pentru virusul HIV apărut în 1981, de exemplu, a fost nevoie de doia ani pentru identificare, explică Lopez-Goni.Știm că virusul este natural, că este înrudit cu un virus al liliecilor și că suferă mutații, dar nu pare să o facă prea des.La data de 13 ianuarie, la trei zile după publicarea secvenței genetice, un test de încredere era deja disponibil. Testul a fost realizat de cercetătorii de la departamentul de virusologie a spitalului universitar Berlin Charite cu ajutorul unor experți din Rotterdam, Londra și Hong Kong.Carantina draconică și măsurile de limitare a extinderii luate de China par să dea rezultate. Sâmbătă, în Wuhan au fost raportate doar 74 de cazuri noi și niciunul în restul provinciei. Mai multe provincii chineze nu au mai avut niciun caz în ultimele două săptămâni, iar unele au început să redeschidă școlile. În multe țări, infecțiile sunt grupate, ceea ce ar trebui să ajute oprirea lor.Spălatul pe mâini frecvent, făcut cu atenție, este – așa cum știm – cel mai eficient mod de a opri transmiterea coronavirusului, iar soluțiile pe bază de alcool, apă oxigenată sau clor dezinfectează suprafețele.Pentru a fi considerat o persoană cu risc mare de a avea coronavirus trebuie să fi trăit sau să fi avut contact direct cu cineva infectat, ca o astfel de persoană să fi tușit sau strănutat pe tine sau să fi fost în contact direct, la mai puțin de doi metri, timp de mai mult de 15 minute. Nu se ia trecând pe lângă cineva infectat pe stradă.Potrivit unui studiu pe 45.000 de infecții confirmate din China, 81% dintre cazuri provoacă doar o suferință minoră, 14% dintre pacienți au avut simptome calificate drept ”severe” și doar 5% au fost considerate ”critice”, jumătate dintre acestea din urmă ducând la deces.Doar 3% dintre cazuri sunt la persoane sub 20 de ani, copii nu par aproape deloc afectați de virus, iar mortalitatea sub 40 de ani este de aproximativ 0,2%. Aceasta crește la oamenii peste 65 de ani, ajungând la circa 15% la cei peste 80 de ani.Calcularea mortalității este, însă, dificilă în timpul unei epidemii în desfășurare pentru că nu se știe câte cazuri ușoare sau asimptomatice au fost testate. Potrivit celei mai bune estimări de până acum, mortalitatea este de 1,4%, adică între cea a gripei spaniole din 1918 și pandemia de gripă din 2009.Așa cum arată centralizarea realizată de Universitatea Johns Hopkins pe platforma online Arcgis , mii de oameni își revin după infecția cu coronavirus în fiecare zi. Ultimul bilanț disponibil sâmbătă arată că în peste 54.000 de cazuri înregistrate oficial pacienții s-au vindecat.O simplă chestionare cu subiectul Covid-19 în motorul de căutare al site-ului bibliotecii naționale de medicină a SUA generează 539 de rezultate, studii care se referă la vaccinuri, terapii, epidemiologie, diagnostic și practici clinice.Este o rată de publicare exponențial mai rapidă decât în cazul epidemiei de SARS, spune Lopez-Goni, adăugând că cele mai multe articole științifice sunt gratuite.Companii farmaceutice și laboratoare de biotehnologie precum Moderna, Inovie, Sanofi și Novavax, dar și colective academice, precum cel de la University of Queensland (Australia) - multe dintre ele lucrând deja la vaccinuri pentru virusuri similare, rude cu SARS – au prototipuri de vaccin în dezvoltare, unele urmând să ajungă curând la testele pe oameni.La mijlocul lunii februarie, peste 80 de studii clinice erau deja în desfășurare pentru tartamente antivirale, potrivit revistei Nature , iar cele mai multe au fost utilizate cu succes în tratarea altor boli.Medicamente precum remdesivir (folosit la Ebola și SARS), clorochina (malarie), lopinavir și ritonavir (HIV) și baricitinib (poliartrită reumatoidă) sunt folosite la pacienți cu coronavirus, uneori ca urmare a folosirii inteligenței artificiale