România câștigă un proces cu frații Micula. Tribunalul internațional de arbitraj respinge pretențiile acestora de 9 miliarde de lei - avocați

Tribunalul internațional de arbitraj de la Washington a respins pretențiile de 9 miliarde de lei formulate împotriva României de către oamenii de afaceri Ioan și Viorel Micula, potrivit consorțiului firmelor de avocatură care au reprezentat statul român în acest proces, care face dintr-o serie de litigii pe care frații Micula le au cu statul român, unul dintre ele fiind pierdut de România.

Conform unui comunicat al consorțiului de avocați, care citează surse oficiale, frații Micula ar fi fost obligați să ramburseze României 75% din costurile suportate de statul român in acest proces.

Hotărârea încheie un arbitraj inițiat de frații Micula în anul 2014 în baza Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. În cadrul arbitrajului, reclamanții au susținut că România și-a încălcat obligațiile internaționale în temeiul Tratatului, nereușind să aplice în mod adecvat legile privind impozitarea băuturilor spirtoase și prin adoptarea unui nou regim de prețuri pentru apa minerală.

Cu toate acestea, în hotărâre, Tribunalul a decis că reclamanții nu au arătat că România nu a reușit să își aplice legile privind impozitarea în ceea ce privește băuturile spirtoase. Într-adevăr, a constatat că „România s-a angajat în eforturi ”serioase și vizibile” pentru a își aplica legile privind impozitarea în legătură cu alcoolul.”

Potrivit Tribunalului, România „a arătat că are un mecanism complex pentru aplicarea legilor sale, o strategie prin care se asigură aplicarea în mod eficient din perspectiva costurilor, și o structură de executare atât la nivel de producător individual, cât și la nivel de producător industrial, implicând ANAF, Vama și DG Antifraudă".

În plus, Tribunalul a decis că nu are competență pentru a examina afirmațiile fratilor Micula referitoare la regimul de stabilire a prețurilor pentru apa minerală, pe baza faptului că regimul a fost adoptat înainte de intrarea in vigoare a Tratatului în 2003.

România a fost apărată în cadrul arbitrajului de un consorțiu format din firmele de avocatură „Leaua Damcali Deaconu Păunescu - LDDP” din București și „LALIVE” din Geneva, Elveția.

„Suntem foarte mulțumiți de rezultatul dosarului, care arată că România nu a încălcat Tratatul Suedia-România. Acest caz a implicat analiza unui volum foarte mare de argumente și informații cu privire la lupta României împotriva evaziunii fiscale, fiind unul dintre cele mai complexe dosare, în care probleme de drept fiscal substanțial și procedural, din perspectivă macroeconomică, au fost introduse într-un arbitraj de investiții. Suntem foarte încântați de faptul că efortul semnificativ al specialiștilor în domeniul arbitrajului și dreptului fiscal de a explica detaliile de fapt și de drept necesare tribunalului arbitral a dus la o hotărâre în care poziția României a avut succes. De asemenea, suntem foarte bucuroși că aceasta este cea de a patra victorie a echipelor Lalive și Leaua Damcali Deaconu Păunescu - LDDP în apărarea României în arbitraje investiționale”, a declarat Crenguța Leaua, din cadrul LDDP.

La finalul anului trecut, Guvernul condus de Ludovic Orban a alocat peste 900 de milioane de lei din Fondul de rezervă pentru plata titlului executoriu emis în baza deciziei Curţii de Arbitraj Internaţională către fraţii Micula, pentru a rezolva situaţia Romatsa. Conturile Romatsa au fost poprite în contextul în care fraţii Ioan şi Viorel Micula au câştigat un proces împotriva statului român. Datoria este de aproape 400 de milioane de euro.

