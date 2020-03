Firea: Cei 6 români de pe vasul Diamond Princess, care au stat în carantină într-un spațiu pus la dispoziție de Primărie, au plecat acasă

„Acum mai sunt 6 persoane in locatia respectiva, care au nevoie de carantina, pentru ca au fost in zone afectate (China, Italia) sau au avut intalniri cu domnul din Italia bolnav de COVID19. Una dintre ele a venit chiar azi. Sa speram ca totul va fi bine in continuare!”, completat Firea.









„Veste buna! Cele 6 persoane venite de pe vasul de croaziera din Japonia, care au stat in carantina in locatia pusa la dispozitie de catre Primaria Capitalei, au plecat azi acasa. Nu au prezentat simptome iar analizele au iesit bine. Nu erau infectate cu coronavirus”, a scris Firea, vineri seară, pe pagina sa de Facebook Ea a mai precizat că, în prezent, mai sunt şase persoane în locaţia respectivă, care au nevoie de carantină.