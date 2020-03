Cum se pregăteşte Italia să facă faţă crizei coronavirusului

​Corespondență din Italia

coronavirus in Italia

La Roma sunt doar câteva cazuri de infecţie cu noul coronavirus, dar din farmacii au dispărut de aproape două săptămâni măştile şi sticluţele cu gel dezinfectant pentru mâini. În metrou şi pe stradă poţi vedea oameni cu măşti pe faţă sau chiar cu mănuşi de unică folosinţă. Obiectivele turistice nu mai sunt luate cu asalt de vizitatori, iar în unele supermarketuri clienţii sunt rugaţi să nu facă excesiv de multe cumpărături, pentru că stocurile sunt suficiente şi aprovizionarea constantă. Guvernul a adoptat mai multe măsuri pentru a gestiona criza la nivel național - unele reglementări au fost introduse şi aplicate în decursul ultimelor săptămâni, altele au fost luate de miercuri.





Până la acest moment, în Italia sunt confirmate 3.089 de cazuri de infecție cu coronavirus, dintre care 107 decese. Numărul celor care s-au vindecat este de 276.

Miercuri, 4 martie, la ora 14:00, agenţiile din Italia publică ştirea că şcolile şi universităţile din Peninsulă vor rămâne înschise până pe 15 martie. Anunţul e preluat de toate televiziunile şi circulă în timp real pe grupurile whatsapp ale mamelor îngrijorate. Trec câteva minute şi de la sediul guvernului iese ministrul învăţământului să anunţe că decizia nu a fost (încă) luată. Miniştrii sunt reuniţi în sala de consiliu.





Sunt ore de aşteptare şi tensiune, nu se ştie ce va conţine decretul pregătit de guvern pentru a face faţă crizei provocate de epidemia de coronavirus. Pe de o parte, sunt rapoartele Comitetului tehnico-ştiinţific constituit în urmă cu o lună, special pentru a oferi consultanţă cu privire la epidemie. Pe de altă parte, sunt solicitările din partea opoziţiei, de a adopta măsuri care să ajute economia italiană, cu unele sectoare, cum ar fi cel al turismului, grav afectate de criză. Premierul Conte a convocat marţi seară toate forţele de opoziţie, pentru a obţine o susţinere concretă a planului de acţiune pregătit. Miercuri au fost programate întâlniri cu reprezentanții altor categorii, cum ar fi sindicatele.





În sfârşit, în cursul serii de miercuri, măsurile de urgenţă luate de Guvern încep să prindă un contur oficial. Se confirmă închiderea şcolilor, iar la ora 20:00, ora începerii principalelor telejurnale, premierul Giuseppe Conte intră live pe reţelele de socializare cu un mesaj către întreaga populaţie. În acelaşi timp este gata şi decretul cu setul de măsuri drastice luate pentru a împiedica difuzarea virusului.





Mesajul lui Giuseppe Conte: „Nu trebuie să ne schimbăm total obiceiurile, ci să ne asumăm un comportament responsabil”





„Lupta împotriva coronavirusului nu are culoare politică, trebuie înfruntată de noi toţi”, spune Giuseppe Conte. Măsurile luate după apariţia primelor cazuri au fost proporţionate şi justificate, chiar dacă pentru unii pot părea drastice şi au fost adoptate după o confruntare cu Comitetul tehnic ştiinţific format, ţinând cont de criterii precum adevărul şi transparenţa pe linia de comunicare.

„Partea pozitivă este că în Italia cea mai mare parte a celor infectaţi se vindecă fără consecinţe asupra sănătăţii, însă o parte are nevoie de asistenţă continuată în terapie intensivă”. În cazul unei „creşteri exponenţiale a numărului de persoane infectate, nicio ţară din lume nu ar putea gestiona o asemenea situaţie de urgenţă, în ceea ce priveşte structurile sanitare, numărul de paturi şi numărul cadrelor sanitare necesare”.

Premierul a spuscă ministrul Sănătăţii s-a activat pentru creşterea numărului de locuri în spitale, dar e vorba de măsuri care au nevoie de timp pentru a fi duse la îndeplinire. Prin urmare, e necesară adoptarea de măsuri care să limiteze răspândirea epidemiei.

„Nu trebuie să ne schimbăm total obiceiurile, ci să ne asumăm un comportament responsabil”, a spus Conte, enumerând câteva din recomandările către populație: spălatul des pe mâini, evitarea saluturilor care implică un contact fizic, menţinerea unei distanţe de un metru faţă de alte persoane, strănutul şi tuşitul într-un şerveţel sau în cot.

„Vom adopta măsuri de susţinere a economiei şi vom solicita Uniunii Europene toată flexibilitatea bugetară de care e nevoie. Ştim şi putem să ne ridicăm, şi o vom face”, a mai declarat premierul italian.





Iată câteva din măsurile adoptate de guvern pentru a gestiona criza produsă de epidemia de coronavirus. Unele reglementări au fost introduse şi aplicate în decursul ultimelor săptămâni, altele sunt cuprinse în decretul adoptat de guvern miercuri, 4 martie:





Măsuri sanitare

Sunt suspendate toate conferinţele, congresele, reuniunile, în special cele care implică o participare a personalului medical sau a personalului activ în serviciile publice.

Suspendarea spectacolelor şi evenimentelor sportive, culturale, teatrale, artistice care implică o aglomerare de persoane şi unde nu este posibilă menţinerea unei distanţe de siguranţă de cel cel puţin un metru. Se recomandă municipalităților, cluburilor, asociațiilor sportive să ofere activități recreative individuale alternative, care să se poată desfăşura în aer liber sau să asigure desfăşurarea competiţiilor cu „uşile închise”.

Închiderea şcolilor şi ateneelor universitare până pe 15 martie şi suspendarea tuturor cursurilor, cu excepţia instituţiilor de învăţământ la distanţă, precum şi suspendarea excursiilor şcolare. Se încurajează demararea unor activităţi de învăţământ la distanţă, acolo unde pot fi activate asemenea cursuri.

Limitarea vizitelor la bolnavii din spitale şi clinici pentru bătrâni, interzicerea accesului însoţitorilor în sala de aşteptare de la secţiile de urgenţă ale spitalelor.

Adoptarea unor alternative de smart working, acolo unde este posibil.

Pensionarii invitaţi să stea în case: persoanele de peste 75 de ani și persoanele de peste 65 de ani care sunt bolnave sunt sfătuite să evite locurile aglomerate.

Cetăţenii care au febră trebuie să stea la domiciliu, chiar dacă bănuiesc că nu sunt infectaţi şi nu s-au deplasat în zonele considerate focare ale epidemiei. Cei care au călătorit în zone considerate de OMS cu risc ridicat de infecţie trebuie să comunice propriile date autorităţilor.

Este, de asemenea, recomandat ca toată lumea să evite îmbrățișările și strângerile de mână ori de câte ori este posibil și să se menţină o distanţă de un metru faţă de alte persoane.

Se cere evitarea cu atenţie a schimbului de sticle și pahare, mai ales în timpul activităților sportive.

Autorităţile mai recomandă afişarea normelor de igienă personală în locurile publice, instalarea de distributoare de dezinfectant pentru mâini în instituţii şi locaţii în care tranzitează multe persoane, dezinfecţia periodică a mijloacelor de transport public.

Guvernul, prin Ministerul Sănătăţii, s-a activat deja pentru a adopta măsuri de creştere a numărului de locuri disponibile în secţiile de reanimare, boli infecţioase şi pneumologie, cu scopul de a asigura +50% paturi la reanimare şi dublarea locurilor în celelalte secţii implicate.





De asemenea, sunt prevăzute: un plan de calificare / recalificare a personalului medical, noi angajări, mutarea unor cadre sanitare în sectoarele cele mai solicitate. În zona roşie au fost aduşi deja medici şi asistenţi militari pentru a face faţă situaţiei de criză, având în vedere că circa 14% din persoanele infectate sunt cadre medicale.





Ministerul Apărării a anunţat că a identificat şi pune la dispoziţie, în caz de necesitate 2200 de camere cu 6600 de paturi pe întreg teritoriul naţional, destinate persoanelor care ar avea nevoie de supraveghere medicală.





De asemenea, Protecţia Civilă a activat o unitate de coordonare la distanţă a operaţiunilor de transport şi ajutor sanitar de urgenţă, dacă spitalele dintr-o anumită regiune ar atinge capacitatea maximă şi ar fi necesar transportul de pacieţi către alte regiuni.





Zonele roşii şi galbene





Se mai lucrează la delimitarea zonelor de risc epidemiologic, ţinând cont că situaţia se schimbă de la o zi la alta, cu posibilitatea de a adăuga alte comune de lângă oraşul Bergamo la „zona roşie”. Zona roşie iniţială cuprinde: în regiunea Lombardia oraşele: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; în regiunea Veneto localitatea Vo’ Euganeo. Din zona galbenă fac parte restul localităţilor din regiunile Emilia Romagna, Lombardia, Veneto şi provinciile Pesaro, Urbino, Savona.





În fiecare zonă sunt valabile anumite reguli stricte - reguli care se modifică în funcţie de evoluţia situaţiei, cum am văzut în ceea ce priveşte închiderea şcolilor pe teritoriul naţional sau măsurile urgente adoptate de decretul din 4 martie.





În zona roşie iniţial au fost introduse următoarele măsuri:

interzicerea părăsirii sau intrării în zona respectivă

suspendarea evenimentelor și inițiativelor publice, închiderea școlilor, suspendarea excursiilor şcolare

închiderea muzeelor și a altor institute culturale, suspendarea serviciilor publice (cu excepția serviciilor esențiale)

suspendarea procedurilor de insolvență, închiderea tuturor activităților comerciale cu excluderea celor de utilitate publică

suspendarea serviciilor de transport, suspendarea activităților companiilor, cu excepția celor care furnizează servicii esențiale.

În zona galbenă:

evenimentele și competițiile sportive sunt suspendate, unele competiţii şi meciuri se desfăşoară cu „uşile închise”, fără public

evenimente culturale, recreative, sportive și religioase (cinematografe, teatre, discoteci etc.) sunt de asemenea suspendate

deschiderea lăcașurilor de cult va fi condiționată de adoptarea unor măsuri organizatorice pentru evitarea aglomeraţiilor. Școlile vor rămâne închise

muzeele rămân deschise cu acces limitat pentru a evita aglomeraţia.

barurile și restaurantele pot rămâne deschise dacă asigură respectarea distanţei de un metru între persoane.

se limitează accesul însoţitorilor şi vizitatorilor la rude în spital.

concediile personalului medical și tehnic sunt suspendate.

în provinciile Bergamo, Lodi, Piacenza și Cremona, centrele comerciale sunt închise în week-end. Centrele sportive și spa-urile sunt închise în Lombardia și provincia Piacenza. Birourile judiciare au un program mai scurt.

După cum am văzut, multe din măsurile adoptate pentru cele două zone au fost extinse la nivel naţional. Multe spitale au instalat corturi de triaje la intrare, pentru a crea trasee speciale dedicate pacienţilor posibil infectaţi. Protecţia Civilă a anunţat miercuri instalarea a peste 350 de astfel de corturi pe întreg teritoriul naţional.





Măsuri economice





Criza cauzată de epidemie are grave consecinţe şi pe plan economic. Unul din cele mai afectate sectoare este cel al turismului. Pentru perioada 1 martie - 31 mai sunt estimate pierderi de 7,4 miliarde de euro, situaţia fiind considerată „dramatică” de reprezentanţii sectorului turistic şi hotelier. La Milano, mai multe hoteluri de lux au fost închise. "Am pierdut 90% din rezervări, am făcut reduceri de personal, circa 70%”, se citeşte într-un apel făcut autorităţilor de către reprezentanţii sectorului hotelier din Milano.





Partidele din opoziţie solicită Guvernului să grăbească adoptarea unui plan de relansare a economiei pornind de la ajutorarea companiilor care au avut cel mai mult de suferit. Astfel, guvernul pregăteşte o manevră cu adoptarea urgentă a unor măsuri de susţinere a economiei în valoare de 3,6 miliarde de euro, care se adaugă celor 700 milioane deja puse la dispoziţie pentru a ajuta relansarea produselor „made in Italy” pe piaţa externă.