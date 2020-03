NATO își continuă exercițiile militare, inclusiv cele din Italia, în pofida coronavirusului

Alianţa, care numără 29 de membri, are prevăzute în acest an 20 de exerciţii, printre care Defender 2020 conduse de americani şi în cadrul cărora 20.000 de soldaţi vor fi desfăşuraţi din SUA spre Europa.Alianţa elaborează planuri de urgenţă în caz de epidemie importantă, însă deocamdată exerciţiile se vor derula după cum era prevăzut, a explicat Jens Stoltenberg. "Supraveghem desigur situaţia cu foarte mare atenţie, pentru că epidemia are potenţiale consecinţe şi pentru NATO", a declarat Stoltenberg într-un interviu acordat la Zagreb, unde a asistat la o reuniune a miniştilor apărării ai ţărilor NATO."Exerciţiile nu sunt anulate, însă noi vom vedea pe parcurs cum evoluează situaţia. Suntem pregătiţi să intensificăm eforturile şi să întărim măsurile pe care le punem în aplicare", a explicat Stoltenberg.Italia, cea mai afectată ţară din Europa de epidemia de COVID-19, cu 3.000 de cazuri şi peste 100 de morţi, găzduieşte în prezent exerciţiul de război submarin Dynamic Manta al NATO, la care participă 10 ţări aliate.Italia ar urma de asemenea să găzduiască un exerciţiu de război electronic de cinci zile, care va începe duminică. Accesul vizitatorilor la sediul NATO de la Bruxelles a fost restrâns, a anunţat Stoltenberg, iar comandanţii militari au fost instruiţi cum să limiteze propagarea virusului."Şi, desigur, noi am pus în aplicare planuri pentru a asigura continuitatea activităţilor, dacă vom avea, de exemplu, numeroase cazuri (de coronavirus) în structura comandamentului sau la sediul NATO", a dat Stoltenberg asigurări.