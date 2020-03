webPR Târgul Baby Boom Show dă tonul tendințelor în moda gravidelor și a copiilor cu vârsta sub 7 ani

Trendul este ECO. Era de așteptat ca tendițele materialelor ECO să cuprindă cât mai multe categorii de produse dedicate copiilor și gravidelor. Mai mult, ECO friendly este îmbinat cu SMART, adică prietenos cu natura, dar și updatat tehnologiilor actuale.De la căruciorul fabricat integral din materiale reciclate Greentom, până la prima cadă ecologică, creată din materii prime biodegradabile, Rotho Babydesign, târgul abundă în produse gândite cu grijă pentru natură și mai ales pentru copiii aflați la vârste fragede, când sensibilitățile lor sunt mai mari.Protecția este un factor decisiv când se ia decizia cumpărării unui produs, astfel că în acest an, mai mult decât înainte, s-a pus accentul pe inovație în materie de siguranță.În această privință, cel mai căutat produs este scaunul auto pentru copii.Swandoo – scaunul auto al Mileniului III, evaluat ca cel mai sigur scaun auto pentru bebeluși de către Automobil Club German ADAC și Clubul Austriac de Automobile, Motociclete (ÖAMTC), ajunge în premieră în România la Baby Boom Show.Scaunul auto Uni-All care „creşte” împreună cu cel mic. Este potrivit de la stadiul de nou-născut şi până la vârsta de 12 ani.Cărucioarele pentru copii reprezintă altă categorie foarte căutată, motiv pentru care expozanții propun: Baby Jogger, cel mai compact și ușor cărucior din lume, la Erfi Kids. Tot la standul Erfi Kids se lansează în premieră la Baby Boom, Cărucioarele Bugaboo, brandul premium de cărucioare, modelele de cărucioare regale ale anului 2020.Noul cărucior de gemeni Chipolino Duo Smart, având scaunele sport transformabile în landouri, va fi la Standul Bebelas.ro.Sunt doar câteva exemple din miile de produse disponibile în cele 4 zile ale târgului Baby Boom Show.Liip Smart Monitor, prima brațară inteligentă din lume, dedicată exclusiv monitorizării stării de sănătate a bebelușilor și copiilor pâna la 7 ani. Cunoscând date despre funcțiile vitale ale bebelușilor se poate interveni mai rapid în cazul apariției problemelor de sănătate sau chiar preîntâmpina sindromul de moarte subită. Este potrivită pentru monitorizarea bebelușilor născuți prematur după părăsirea maternitătii.Pătuțul pliabil Chipolino Merida, ideal pentru co-sleeping, conceput pentru a permite părinților să doarmă în pat cu bebelușul.Pantofii cu talpă detașabilă, de la producătorul brazilian, Bibi Shoes;Centura postnatală Belly Bandit de la Adinish. Se adaptează formei corpului și asigură cea mai înaltă compresie și cel mai bun suport postpartum.Toate produsele au prețuri reduse între 15-80%, pe toată perioada târgului.O echipă de medici, psihologi și alte tipuri de specialiști le așteaptă pe gravide, mame și tați la cursurile și atelierele târgului. Toate sunt concepute pe nevoile acestor categorii de persoane și conțin informații necesare creșterii copiilor, dar și a perioadei de sarcină a mamelor.Un bogat și distractiv program artistic îi așteaptă pe copii în zona de divertisment a Baby Boom Show.Teatru, operă pentru copii, ateliere sunt doar câteva momente din programul artistic. În completarea scenei se află spațiile de joacă dotate cu labrint uriaș din carton, kastele gonflabile, mobilier de joacă, studio photo pentru copii și părinți și mai ales Mascota BOOM Târgul Baby Boom Show este, timp de 4 zile, un adevărat tărâm al copilăriei și grijei față de gravide.Accesul în zilele de joi și vineri (5 și 6 martie) se poate face pe baza invitației ce se descarcă gratuit de pe site-ul babayboomshow.ro. În lipsa acestei invitații, intrarea costă 10 lei. În weekend (7-8 martie), accesul se face doar pe bază de bilet, achiziționat la intrarea în Romexpo, Pavilionul B1. Costul biletului este 10lei/persoană. Copiii au acces gratuit.Baby Boom Show este cel mai mare târg dedicat gravidelor, nou-născuților și copiilor cu vârste sub 7 ani. Târgul se organizează din 2004 și are două ediții pe an, cu produse și servicii create pentru consumatorul final.Printre principalele tematici se numără vestimentație, produse de igienă și cosmetice gravide, bănci de celule stem, pachete de servicii medicale pentru gravide, jucării și servicii educaționale pentru copii, entertainment etc.O importantă parte a târgului are rolul de a sprijini tinerii părinți cu informații, cursuri și sfaturi specializate privind nașterea și perioada post natală.Pentru că un eveniment fără distracție n-are gust, un program artistic consistent reunește artiști și copii într-o veselie ce durează patru zile.Website: www.babyboomshow.ro