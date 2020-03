Efectele secundare ale coronavirusului: Nivelul poluării din China a scăzut dramatic

Hărțile agenției arată cum au scăzut nivelurile de dioxid de azot în acest an și în comparație cu aceeași perioadă din 2019. Reducerea vine pe fondul scăderii activității în fabricile din China, pentru limitarea răspândirii virusului. Coronavirusul este prezent în peste 50 de țări, dar marea majoritate a infecțiilor și a deceselor sunt China.Agenția spațială a menționat că scăderea nivelului de poluare a aerului a coincis cu restricția impusă activităților de transport și din fabrici, milioane de oameni intrând în carantină."Este pentru prima dată când am văzut o cădere atât de dramatică, pe o zonă atât de largă, pentru un eveniment specific", a declarat Fei Liu, un cercetător al calității aerului la Centrul de zbor spațial Goddard, într-un comunicat.Ea a adăugat că a mai fost observată o scădere a nivelului de dioxid de azot în perioada recesiunii economice din 2008, dar reducerea a fost mai graduală. Nasa a menționat că anul trecut reducerea poluării a fost efectul sărbătorilor de Anul Nou Lunar de la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie. „În acest an, rata de reducere este mai semnificativă decât în ​​anii trecuți și a durat mai mult”, a spus Liu.