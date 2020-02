VIDEO Fiul Sorinei Pintea acuză că Liviu Pop ar fi implicat în dosarul de mită al fostului ministru al Sănătății

Fiul Sorinei Pintea, Ionuț, a postat pe rețelele sociale o mărturie în care spune că s-a întâlnit cu denunțătorul din dosarul de mită al mamei sale și că acesta ar fi spus că i-a dat mai multe tranșe de bani senatorului Liviu Marian Pop pentru ca aceștia a ajunge la fostul ministru al Sănătății.

Acesta relatează în postare că a fost sunat de Liviu Marian Pop să se întâlnească urgent cu cineva, respectiv cu denunțătorul din dosarul în care Sorina Pintea este reținută de DNA pentru luare de mită.

”M-am întâlnit cu un domn, cu părul grizonat, mi-a spus că urmează să se întâlnească cu Marius, finul primarului din Ulmeni. După alte 15 minute a venit la mine și mi-a spus că are niște informații care o pot ajuta pe mama: Știi că, de fapt, eu n-am mai spus despre ceilalți bani. L-am întrebat: Care ceilalți bani? Mi-a zis că a fost borba de alte patru tranșe de bani pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop. 40.000 de euro anul trecut și câte 5.000 de euro tot către Liviu Marian Pop. Bani care am înțeles că trebuiau să ajungă la mama mea. Zice că el e denunțătorul. Am rămas șocat când mi-a zis că el este Mihai Costea denunțătorul”, a relatat Ionuț Pintea.





Sorina Pintea a fost reținută sâmbătă dimineață de procurorii DNA, după ce Direcția Națională Anticorupție a organizat vineri o acțiune de prindere în flagrant la Spitalul Județean din Baia Mare, în care este vizat și fostul ministru al Sănătății, în legătură cu un contract de achiziții.