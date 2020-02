Adrian Streinu Cercel: Românul din Maramureș a fost la camera de gardă în Italia, dar a fost trimis acasă

Managerul spitalului ”Matei Balș” a spus că bărbatul confirmat cu noul coronavirus în Maramureș a fost și a stat la muncă în Italia.





”Avem o serie de echipamente, pentru că ele fac parte din aprovizionarea curentă. Noi, de exemplu, am primit astfel de echipamente de protecţie de la DSU, şi le mulţumesc pe această cale. Noi trebuie să consumăm multe resurse pentru pacienţii care se prezintă în această perioadă la noi şi care, în număr mare, nu au nimic”, a declarat Streinu-Cercel, la Marius Tucă Show, potrivit Mediafax.





În același timp, el a atras atenția asupra faptului că sunt cazuri în care românii nu declară că vin din zonele de carantină. Cei care fac acest lucru trebuie să înțeleagă riscul la care se supun.

”E important că a fost o persoană foarte isteață. A fost în probleme de business acolo. Când a început să i se facă rău s-a dus la camera de gardă în Italia, pe 25 februarie”, a spus Streinu-Cercel.Întrebat de ce a fost trimis acasă, directorul de la „Matei Balș” a răspuns: „Ca să pui un diagnostic trebuie să te prinzi. Trebuie să faci o anchetă epidemiologică amănunțită. Dacă nu a fost făcută corespunzător, foarte probabil a fost trimis acasă, el s-a prins că e ceva în neregulă și a venit singur cu mașina acasă”.Practic, odată ajuns în România, unde a venit cu mașina, bărbatul s-a dus la spital, în Baia Mare.„A venit singur cu mașina. S-a dus și s-a internat într-un spital din Baia Mare. Acum se află internat la boli infecțioase. Da, a fost transferat la Cluj, acolo unitatea are terapie intensivă, are tot ce îi trebuie”, a afirmat șeful Institutului „Matei Balș”.În ceea ce privește modul în care este pregătită România, el a spus că la capitolul resurse stăm așa și așa.Streinu-Cercel a mai spus că, în weekend, la Institutul „Matei Balş” au venit 89 de persoane cu simptome de gripă.Managerul de la „Matei Balș” le-a recomandat românilor să îşi anuleze vacanţele din perioada următoare.„Din păcate, se întâmplă astfel de cazuri şi lucrurile iau o altă turnură. Intră sub incidenţa codului penal. Vorbim de o infecţie nouă, care poate răpi vieţi şi nimeni nu are dreptul să se joace cu aşa ceva. Nu este o joacă de copil, ci este o chestie serioasă”, a spus Streinu-Cercel.El a mai declarat că românii nu trebuie să catalogheze toţi cetăţenii italieni ca fiind infectaţi cu noul coronavirus.„Nu trebuie să îşi facă probleme dacă în această perioadă nu este pe lista localităţilor cu steguleţ roşu. Nu trebuie să ne imaginăm că toţi italienii sunt bolnavi cu acest virus. Vorbim de circulaţia unui nou virus. E adevărat că a plecat din China, dar acum îl avem peste tot, în Iran, în Israel”, a spus Streinu-Cercel.Potrivit acestuia, nu este cazul ca frontierele României să fie închise din cauza acestui virus.