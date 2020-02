INTERVIURI LA RAFT. De ce-și fac românii provizii de alimente, când se tem de coronavirus

Diana, 29 de ani, Kaufland

Mariana, 44 de ani, Carrefour

Daniel și Maria, 52 și 50 de ani, Lidl

În ultimele zile, Facebook-ul și internetul în general s-au umplut cu imagini cu rafturi goale din hipermarketuri și cu oameni care aveau căruțurile pline cu alimente de bază: ulei, mălai, făină, zahăr etc. A fost un prilej pentru mulți de a face glume pe seama celor panicați că intrarea coronavirusului în România îi va lăsa nemâncați.În acest timp, autoritățile au asigurat populația că există suficiente rezerve alimentare, astfel încât nu au motive să se teamă că, în cazul unei pandemii, nu vor mai avea de unde să-și cumpere provizii.În același timp, pe internet circulă informații false care încearcă să inducă senzația că, în realitate, nu există doar un caz de coronavirus în România, situația e mult mai gravă, dar autoritățile ascund acest lucru.Am vrut să văd de ce anume se tem românii care golesc zilele acestea rafturile magazinelor. Am fost în patru hipermarketuri din Capitală: Carrefour, Kaufland, Lidl și Penny. Am abordat oamenii care aveau coșurile de cumpărături încărcate cu alimente de bază, făină, mălai, orez, ulei și conserve, mult peste limita unor cumpărături obișnuite.Din cele 25 de persoane abordate, doar opt au acceptat să stea de vorbă cu mine. În general, oamenii au părut jenați de întrebările mele și mi-au spus că aprovizionarea pe care o fac zilele acestea nu are legătură cu coronavirusul. Sunt cumpărături de rutină, mi-au spus ei, deși aveau în coșuri făină și apă cât pentru un an întreg.Alții mi-au zis inițial că, da, și-au făcut aprovizionare de frica virusului, dar apoi, imediat ce am început să înregistrez răspunsurile lor pentru a le folosi în articol, s-au contrazis și mi-au explicat că, de fapt, sunt cumpărături normale.Ca o concluzie, mulți au cumpărat mai multe produse decât în mod normal, nu atât de frica unei epidemii care i-ar ține în caz multe zile, ci pentru că au văzut rafturile golindu-se rapid. Cu alte cuvinte, se temeau că panica altora îi va lăsa fără produse de bază.Alții s-au dus la magazin pentru o sticlă de suc sau un kilogram de ceapă, dar au adăugat, preventiv, și două-trei pungi cu făină sau orez. Atmosfera din hipermarketuri era diferită, în funcție de dimensiunea acestora și de cantitățile de alimente de pe stoc.În magazinele unde rafturile erau aproape goale, oamenii umpleau până la refuz coșurile de cumpărături cu ce mai rămânea pe raft, însă nu se grăbeau, fiindu-le în același timp rușine de ceilalți care i-ar putea vedea.Din magazinele mai mari oamenii cumpărau mai puțin și mai diversificat, uleiul și mălaiul fiind totuși nelipsite din coșul fiecăruia.O altă observație importantă, apropo de glumele făcute pe Facebook despre românii care cumpără alimente, dar nu și produse de igienă, deși în cazul epidemiei de coronavirus igiena personală este cea mai importantă:Iată ce mi-au răspuns cele trei persoane care au recunoscut că-și fac provizii de teama epidemiei și au acceptat să stea de vorbă cu mine. Nu au acceptat însă să fie fotografiate, lucru pe care l-am înțeles.„Am primit informații „din interior”, cum ar veni, că este posibil să fie grav cu coronavirusul și la noi. Îmi fac provizii în cazul în care se întâmplă. Dacă nu se întâmplă, nu este nicio problemă, sunt alimente neperisabile: ulei, făină, mălai, conserve.Ați văzut că rafturile din magazin sunt goale.Eu sunt angajată la Orchestra Națională Radio și mi-au spus colegii că Opera din Milano s-a închis și nu au mai ținut concerte. Festivalul de la Veneția s-a anulat, meciurile de fotbal au fost anulate. Deci practic toată lumea stă în casă, inclusiv primăriile sunt închise. Doar farmaciile sunt deschise și vând strictul necesar. Nici măcar măști nu mai găsești.Fiind mulți români în Italia, noi ne gândim că ei o să fugă de această epidemie și vor veni înapoi acasă. Noi dacă vrem să fugim la țară, gândindu-ne că acolo am fi mai în siguranță, nu cred totuși că am fi mai feriți decât la oraș, pentru că și ei tot de la țară se trag, deci o să se ducă și ei tot acolo.Deci cel mai sigur e să nu ieși foarte mult din casă, să te speli pe mâini, să ai grijă cu cine intri în contact, să fii sigur că ai apă și alimente neperisabile pentru o perioadă nelimitată.Nu sunt panicată, nu cumpăr din panică, dar mai bine să fim siguri.”„Eu mă tem pentru că am o prietenă în Italia care are o problemă gravă, deja e în carantină. Mi-a trimis poze cu magazinele goale de la ea. Am zis să cumpăr preventiv, să am acolo câte puțin din fiecare.Mi-am luat alimente de bază: apă, orez, linte etc. Spirt din păcate nu am găsit.Eu am și un copil mic și nu pot să plec mereu de acasă să fac cumpărături. Așa mă aprovizionez și stau câteva zile liniștită, plus că mi-e frică și de gripa noastră, nu doar de coronavirus. Mă gândesc și că oamenii cumpără mult acum și nu voi mai găsi produse mai încolo, pentru că deja îmi spun doamnele de la raion că de dimineață tot vin oamenii să cumpere.Azi dimineață am aflat că toată lumea pleacă la cumpărături, și i-am zis soțului că merg și eu, iar el mi-a spus să stau liniștită că nu e atât de grav precum pare, pentru că lucrează în M.A.I. și cunoaște. Deocamdată e bine. Să sperăm că nu se agravează.”„Noi oricum trebuia să facem cumpărături azi, numai că am luat două-trei chestii în plus. Am luat alimentele care ne plac și pe care le consumăm în mod normal, dar în loc să cumpărăm două pungi cu paste am cumpărat cinci. Nu suntem disperați, suntem undeva pe la mijloc. Oricum, provizii poți avea cât pentru o săptămână sau două, poate chiar o lună. Dup-aia, dacă se prelungește, ce faci? Dar dacă o să pățim cum s-a întâmplat acum cu măștile chirurgicale că au ajuns să coste 500 de lei 50 de bucăți, vă dați seama...”Rafturile cu săpun și produse de igienă dintr-un hipermarket din BucureștiSupermarketurile au reacționat repede la numărul mare de clienți și la cerințele acestora, așa că au înlocuit promoțiile de ciocolată și șampon de pe culoarele principale cu paleți de apă, hârtie igienică, orez și mălai. Ministrul Agriculturii a făcut joi un anunț prin care îi asigură pe români că există stocuri suficiente de alimente și că trebuie să ne păstrăm calmul.Sfat pe care-l inserez și eu în acest articol.