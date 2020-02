[P] Asus Zenfone 6 - Unul dintre cele mai interesante telefoane din 2019

Performanță rapidăSoftware curatFără crestături, margini minimeBaterie puternicăCaracteristici unice ale camereiAfișaj doar OK în lumina zileiCamera principală este mai slabă decât cea a OnePlus 7Ambele camere sunt predispuse la imagini supra-luminoase și supra-sharpedAsus ZenFone 6 este proiectat sa fie un telefon în ton cu flagship-urile contemporane. Telefonul are o greutate considerabilă, iar sticla se simte alunecoasă. Din fericire, poți utiliza carcasa înglobată pentru un grip suplimentar.Ecranul oferă o experiență completă, de la o margine la alta a telefonului, lipsit de orificii sau margini suplimentare. Arată excelent, iar trecerea de la cadru la sticlă este foarte lină.În general, calitatea de construire a Asus ZenFone 6 este impresionantă și, deși telefonul nu este evaluat pentru protecția împotriva prafului și a apei, acesta poate rezista la utilizarea zilnică fără probleme.Asus ZenFone 6 are un ecran FHD + de 6,4 inci cu un raport de aspect de 19,5:9. Asta înseamnă că ecranul este ceva mai lung și aplicațiile care nu acceptă scalarea corespunzătoare vor trebui să fie scalate manual sau vor afișa bare negre. Din fericire, aplicațiile utilizate cel mai des nu au această problemă.Nu există o crestătură sau o gaură și nici margini, ceea ce înseamnă că vei obține o experiență de vizualizare pe ecran complet.Luminozitatea implicită pare un pic scăzută, dar poate fi ușor ajustată. Lizibilitatea în aer liber este bună, deși ai putea dori ca ecranul să fie ceva mai luminos.Asus ZenFone 6 oferă cea mai recentă versiune Snapdragon 855 SoC, astfel încât cu siguranță ne putem aștepta la performanțe înalte.Acest procesor puternic înseamnă că poți juca cele mai populare jocuri la cele mai înalte setări vizuale și să obții o rată de cadru lină de 60 fps. Performanta de joc pe Asus ZenFone 6 este excelentă.Modelul cu stocare RAM de 8 GB / 256 GB trece cu ușurință atât prin jocuri grele, cât și prin activități de zi cu zi pentru smartphone.Camera este probabil cea mai discutată caracteristică a telefonului. Asus a implementat un sistem unic de camere rotative, care este compus dintr-un senzor primar de 48 MP și un obiectiv secundar ultra-lat de 13 MP. Aici nu există o cameră selfie separată - același modul de cameră se rotește ori de câte ori vrei să faci selfie-uri.Modulul camerei rotative oferă câteva posibilități interesante. De exemplu, modulul se poate roti singur când faci fotografii panoramice, salvându-te de problema de a menține aparatul foto în timp ce de deplasezi împreună cu acesta. Clipurile cu mișcări lente pot fi surprinse de asemenea cu ajutorul camerei rotative.În timp ce rotirea camerei este motorizată, o poți de asemenea muta manual dacă este nevoie. Asus spune că motorul camerei a fost proiectat să funcționeze fără probleme pentru sute de mii de rotații, ceea ce este destul de liniștitor.Și ca și alte configurații de funcționare ale camerelor mecanice, Asus ZenFone 6 își va retrage camera în corpul telefonului dacă detectează o cădere a dispozitivului.Fotografiile la lumina zilei sunt, inutil de spus, excelente la rezoluția completă de 48 MP. Marginile obiectelor sunt ascuțite și culorile sunt detaliate în cea mai mare parte. Iubitorii de fotografie de portret vor aprecia efectele extinse de bokeh posibile. Fotografiile cu lumină scăzută și lumină interioară sunt foarte bune datorită dimensiunii mari a diafragmei, dar mai există încă anumite posibilități de îmbunătățire.Bateria monstruoasă a lui ZenFone 6 este principalul aspect hardware care atrage atenția. La 5.000 mAh, este cea mai mare baterie din orice telefon mainstream.Durata de viață a bateriei Asus ZenFone 6 este în concordanță cu unele dintre cele mai performante telefoane Android, deși nu a fost constant mai bună decât Huawei P30 Pro (care are o baterie de doar 4.200mAh) în ceea ce privește testele. Poate că afișajul LCD mai puțin eficient este un factor. Cu toate acestea, acesta este cu ușurință un telefon care te va ține două zile, cu excepția cazului în care îl împingi cu adevărat la maxim.Există mai multe telefoane de flagship „accesibile” decât oricând pe piață, în acest moment. Cu toate acestea, Asus reușește să iasă în evidență în mulțime, concentrându-se pe durata de viață a bateriei, software curat, rapid, specificații de înaltă performanță și o abordare unică a fotografiei de smartphone. Există compromisuri, desigur: acesta este un telefon mare, puternic, greu, cu un ecran cu aspect mediu, care nu are unele caracteristici comune, cum ar fi rezistența la apă.Dar dacă apreciezi longevitatea bateriei și performanța selfie, precum și una dintre cele mai plăcute experiențe software din orice telefon Android, Asus ZenFone 6 merită cu siguranță timpul și banii tăi.