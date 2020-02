[P] PPG România anunță finalizarea primului proiect din cadrul programului Colorful Communities la Școala Gimnazială nr.55, Pantelimon

În timpul celor trei zile de proiect, voluntarii și-au unit forțele pentru a le oferi celor mici un spațiu mai atractiv în care să învețe și să se joace cu drag. Utilizand produse din gama OSKAR®, marcă a PPG România, interiorul corpului de grădiniță a fost decorat într-o paletă de culori vesele și vii, special alese pentru a crea un spațiu cât mai luminos și primitor pentru copii.„Ne bucurăm când vedem rezultatul final al acestui proiect plin de culoare. Sperăm să îi bucure în fiecare zi pe copiii care vor trece pragul grădiniței”, a declarat Gabriel Enache, director general PPG România.La fel de încântată a fost și directoarea grădiniței, Mihaela Dumitru, care a considerat proiectul un cadou binevenit pentru cei mici în pragul sărbătorilor.Proiectul a fost considerat de un real succes, mai ales de catre cei mici, care au pășit în noua lor grădiniță cu drag, fiind inspirați de desenele jucăușe pe care voluntarii PPG le-au pictat pe pereții claselor.Programul Colorful Communities este o inițiativă proprie a PPG, prin care susține, protejează și aduce culoare în vecinătatea locurilor în care compania își desfășoară activitatea, peste tot în lume. Prin programul Colorful Communities, PPG apelează la voluntari și foloseste produse proprii pentru a renova spațiile importante din comunitate, precum școli, maternități sau locuri de joacă. Încă din 2015, PPG a finalizat mai mult de 235 de proiecte din cadrul programului Colorful Communities, influențând mai mult de 5.3 milioane de oameni din 36 de țări.Prin investiții de peste 9 milioane de dolari în 2018 și sprijinul a sute de organizații din 28 de țări, PPG și-a asumat un angajament global prin care urmărește să aducă lumină și culoare comunităților locale. Investind în oportunități educaționale, PPG ajută la creșterea forței de muncă, dar și la dezvoltarea inovatorilor de mâine în domeniul în care activează. În plus, oferă angajaților PPG șansa să aibă un impact asupra cauzelor importante pentru ei, sprijinind voluntariatul și activitățile caritabile. Află mai multe de pe www.ppgcommunities.com We protect and beautify the world, Colorful Communities și PPG sunt mărci înregistrate ale PPG Industries Ohio, Inc. OSKAR este o marcă înregistrată a PPG România SA.