webPR: Noile tendințe în comunicare și PR sunt anunțate la PR FORUM 2020!

​La început de an și nou deceniu, media online și tradiționale se întrec în predicții și tendințe atât pentru 2020, cât și pentru întreaga decadă. În lumea comunicării și a relațiilor publice, ultimii 10 ani au adus schimbări majore, iar acum practicienii se întreabă "Ce va urma?".







PR FORUM 2020, specialiști în PR și oameni cu experiență în companii medii și mari aduc pachetul de cunoștințe esențial pentru orice profesionist de comunicare. Cu un concept nou, mai îndrăzneț, cea mai veche conferință de profil din România va avea loc pe 27 februarie la JW Marriott Grand Hotel București.

Într-un context în care așteptările clienților sunt mai mari ca niciodată și deciziile sunt luate mai ales pe baza a ceea ce spune un brand și pe baza a ce principii sustine, PR Forum aduce pentru a 14-a oară în fața publicului cele mai eficiente strategii de comunicare online, tendințe și bune practici în PR pentru piața din România! Pentru că trăim într-o lume epuizată de artificialitatea din online, #prforum20 a pregătit 7 sesiuni de conferință axate pe importanța autenticității, a storytelling-ului bine făcut și a responsabilității sociale.







Urmând un trend internațional al brandurilor care iau atitudine față de problemele actuale din societate, Unlock Research prezintă în premieră la PR Forum rezultatele studiului „Hunters Unlock the Trends”, care ne vor arăta cum s-au schimbat valorile românilor și ce așteptări au ei acum de la branduri: mai multă transparență, autenticitate, practici responsabile pentru mediu dar și pentru sănătatea fizică și psihică a angajaților, pentru bunăstarea oamenilor și a societății în general.







Peste 30 de specialiști din industrie se vor reuni pe 27 februarie, pentru a prezenta soluții și oportunități pentru companii. Printre vorbitorii acestei ediții se numără: Kim Castro (Head of Digital, Ketchum Brussels), Lucian Mîndruță (Founder, mediaready.net), Laura Mihăilă Andrei (Head of Marketing, BCR), Cristina Hanganu (Communication & CSR Director, Lidl Romania), Ada Iftodi (Marketing Manager, Mastercard România), Iulian Enache (Editor-in-Chief, Libertatea), Ioana Mănoiu (Managing Partner, GMP PR), Sorana Savu (Senior Partner, Premium Communication), Oana Bulexa (Managing Director, MSL The Practice), Irina Roncea (Managing Director, Golin Romania), Alexandru Păiuș (Senior Partner, Image PR), Cristina Savuica (Chief Happiness Officer, Lugera-the People Republic), Alex Coteț (Scenarist & Regizor, Sector 7), Raul Gheba (Copywriter & Comedian), Costin Cocioabă (Influencer Marketing Manager, 2performant.com), Ina Solomon (CSR & Corporate Sponsorships Unicredit Bank).





PR Forum este un eveniment marca, organizat în parteneriat cu Nespresso, DC Communication, GMP PR, Golin, Image PR, Premium Communication, MSL The Practice, Graffiti PR și 2Performant.