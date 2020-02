Campanie antistres: Un fost corporatist “răpește” oameni din birou pentru a-i relaxa pe coclauri

Articol webPR

Povestea începe în 2007, când Doru Panaitescu avea 31 de ani și muncea deja de 10 ani de zile într-un domeniu cu destul de mult stres: marketing online. Atunci a zis pentru prima dată Stop! Era 1 iulie 2007 și Doru părăsea pentru totdeauna munca la birou în calitate de angajat. Din acel moment, a fost din ce în ce mai simplu pentru el să-și urmeze pasiunea sa pentru ieșirile în natură (de la speologie, offroad sau scufundări până la fotografie de animale sălbatice sau mers pe coclauri cu hamacul).Acest lucru s-a potrivit mănușă cu teambuildingurile pe care Doru le dezvolta la Wildescapes, o companie mica, de consultanță, care oferă servicii de teambulding și nu numai corporațiilor. Doar că aceste teambuildinguri alimentau imaginația celor ce citeau pe Facebook, care și-ar fi dorit escapade cu tiroliene, caiace, corzi și hamuri sau mașini de teren. Și nu a lipsit mult până când Doru a găsit soluția pentru teambuildinguri 1 la 1. Cinci ani de zile mai târziu, Doru a inventat un nou serviciu “antistress”. Răpirea unui om este ceva terifiant, nu însă și dacă ești răpit în scop “terapeutic”. Dacă ești răpit din birou și dus în natură, ai toate șansele să reduci semnificativ stresul și să revii cu bateriile încărcate înapoi la birou.În 2012, Doru a primit o cerere de promovare pentru complexul Somova, un resort de 5 stele din Delta Dunării. Trebuia să realizeze o campanie de promovare pe blogul propriu (pe care începuse să scrie încă din 2006, de când era angajat la o corporație cu capital german din industria de publicitate, ARBOmedia). Brieful a fost simplu – o campanie prin care oamenii să audă de acest complex, în care vii cu bateriile descărcate și pleci relaxat, așa cum numai în Deltă poți păți. Ideea campaniei de awareness a fost simplă: cum ar fi să organizăm un concurs pe blog și să găsim cel mai stresat om din corporație, pe care să-l răpim pentru 24 de ore și să-l ducem în Deltă, urmând ca toate costurile “răpirii” să fie suportate de unitatea de cazare?Acesta urma să convingă printr-un comentariu sfâșietor, care să îl înduplece pe “terorist” să îl răpească și astfel să îl scape de “șefii cei răi”. Agenția de PR care comandase campania a reușit să convingă clientul de potențialul de viralizare a campaniei pe Internet și astfel, în august 2012, avea loc prima răpire din birou: Adrian C. a fost ridicat de la corporație, chiar din biroul sau din Pipera si dus în Deltă. S-a intors a doua zi, zâmbind cu gura până la urechi, după ce parcursese drumul până în Deltă cu o mașină de teren, dăduse la macetă prin pădurile dobrogene, se troliase într-o ravenă, mersese cu barca și se tocmise cu lipovenii pentru niște știuculițe, mâncase pește și alte bunătățuri din Deltă și fusese cazat într-un bungalow de lux pe malul lacului Somova, cu piscină doar pentru el (nu era nimeni cazat în resortul proaspăt inaugurat).Deși nu poți face echipă de unul singur, un lucru este cert: teambuildingurile outdoor au o importantă componentă de premiere. De fapt, multe din companiile care apelează la servicii de teambuilding solicită în mod expres ca echipa să aibă mai mult o experiență inedită, de neuitat, în paralel cu parta de construire de echipă și de bonding între angajați. În acest context, răpirile 1 la 1 păstrează neștirbită această componentă de tip “incentive”. Cel luat din birou și dus în natură are o experiență de neuitat, care de multe ori se soldează cu inițierea respectivului într-unul din hobby-urile cele mai populare din paleta pasiunilor outdoor – pescuit, bicicletă, birdwatching, datul cu caiacul pe lac/râu/mare sau chiar spre paleta celor mai spectaculoase – escaladă, speologie, rafting sau offroad. Au trecut anii și Doru a continuat seria de răpiri. De la răpiri tematice în jurul Bucureștului până la răpiri în Sicilia sau Samothraki, de la absolvenți de liceu până la directori generali, aceste răpiri au avut scenarii care mai de care mai trăsnite și mai pe placul “victimelor”.În, de pildă, victima (un corporatist dintr-o mare companie farmaceutică) a fost luată pe sus in pantofii de birou, asigurându-i-se inclusiv costum de baie, sandale de trekking, tricouri și pantaloni scurți – important era să nu mai treacă nici măcar pe acasă, că doar nimeni nu te lasă să te schimbi când ești răpit, nu? O altă serie de răpiri a fost, de fapt, mai puțin cunoscută publicului. Aceste răpiri pot fi orchestarate și în regim privat. Colegii din diverse birouri din București au pus bani, mână de la mână și, de ziua lui, șefii lor au fost luați din birou și duși pe coclauri toată ziua. Un cadou inedit și cu beneficii în special pentru angajați. Nu e plăcut să știi că, măcar de ziua lui, șeful nu mai tună și fulgeră la tine în birou? În plus, șeful va aprecia acest gest făcut de întregul colectiv și va veni numai lapte și miere înapoi, fie din Deltă, de la munte sau de pe malul lacului unde se va fi dat cu caiacul.Cea mai recentă campanie de tip “Răpirea din birou” este în curs, fiind anunțată încă de lunea trecută. Practic, răpitul poți fi… chiar tu, dacă lucrezi în București și citești aceste rânduri! Doru va răpi un corporatist în pauza de prânz, pe un scenariu ”urban”, care va dura fix cât va avea pauză oficial cel răpit. Victima va fi preluată de la birou cu un automobil din flota Citylink, un serviciu de ridesharing rapid (mașina poate fi rezervată cu telefonul mobil). De prânz se ocupă Aria Gourmet Burger si Sloop, iar Doru va duce “răpitul” pe malul unui lac din apropiere, unde vor observa împreună fauna sălbatică existentă în București. Răpirea va avea loc, simbolic, pe 28 februarie 2020, adică în ultima zi lucrătoare din iarna aceasta, ca un semnal că vine primăvara și merită să intri în primăvară cu un nivel cât mai mic de stres.Detalii despre răpire puteți citi chiar pe blogul lui Doru la http://bit.ly/lunch-escape Această răpire este una din multele răpiri pe care Doru le va organiza în acest an. Mai este programată o răpire în Deltă, una la munte și una în afara țării, cu barca cu pânze, toate fiind în plan să fie anunțate pe blogul personal. Nu avem nicio îndoială că vor exista victime, iar nivelul de împotrivire la acțiunile agresorului “anti-stress” vor fi minime. Tu ce scuză ai să nu fii răpit(ă), la rândul tău, din birou?