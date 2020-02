Noul arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia, despre cazul Ditrău: „Mai întâi trebuie să vorbesc cu cei implicaţi”

Cazul a ajuns în atenţia IPJ Harghita, care a deschis un dosar penal in rem pentru infracţiunile de incitare la ură sau discriminare, dar şi a Avocatului Poporului şi a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.









Iohannis, către noul Arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia: „Să ne respectăm identităţile şi credinţele, dar să depăşim diviziunile”

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis sâmbătă, cu prilejul instalării monseniorului Kovacs Gergely ca arhiepiscop al Arhidiecezei Romano-Catolice de Alba-Iulia, un mesaj în care a amintit de îndemnul Papei Francisc de la Şumuleu Ciuc, "de a merge împreună", "să ne respectăm identităţile şi credinţele, dar în acelaşi timp să depăşim diviziunile", scrie Agerpres.



"Instalarea Înaltpreasfinţiei Voastre în fruntea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia de către Sanctitatea Sa Papa Francisc şi consacrarea ca păstor al credincioşilor Arhidiecezei de Alba Iulia îmi oferă fericita ocazie de a vă felicita şi de a vă transmite cele mai sincere urări de sănătate, bucurie duhovnicească şi slujire rodnică în această importantă misiune pe care v-a încredinţat-o Biserica Romano-Catolică. Prin numirea Excelenţei Voastre, înţelegem că Sanctitatea Sa transmite Arhidiecezei, dar şi societăţii româneşti în ansamblul ei, din nou, un mesaj de iubire şi încurajare. Ne amintim cu bucurie de vizita de stat, pastorală şi ecumenică de anul trecut a Sanctităţii Sale. La Şumuleu Ciuc, Sfântul Părinte Papa Francisc a repetat chemarea de a merge împreună, de a fi pelerini ai secolului XXI. Ne-a îndemnat să ne respectăm identităţile şi credinţele, dar în acelaşi timp să depăşim diviziunile, să ne imaginăm şi să construim împreună lumea de mâine, pe care o vom dărui generaţiilor următoare", a afirmat preşedintele Iohannis, în mesajul său.



El a adăugat că este convins că noul arhiepiscop va păstori în acest spirit, al îndemnurilor Papei Francisc. Totodată, şeful statului a amintit că în Catedrala 'Sfântul Mihail' din Alba Iulia, unde a avut loc ceremonia instalării arhiepiscopului Kovacs Gergely, este locul de odihnă al lui Ioan de Hunedoara, "cel care a fost lumina lumii pentru creştinii români, maghiari şi sârbi"



"Am convingerea că în fruntea Arhidiecezei Romano-Catolice de Alba Iulia veţi păstori în acest spirit pe credincioşii romano-catolici şi veţi construi un dialog rodnic cu toţi fraţii creştini, pentru binele comun. În această misiune aveţi încurajarea mea şi sprijinul Statului Român! Ceremonia instalării Excelenţei Voastre se petrece în locul unde se odihneşte Ioannes Corvinus, cel care a fost lumina lumii pentru creştinii români, maghiari şi sârbi. Fie ca sărbătoarea de astăzi să rămână vie în amintirea celor prezenţi, întru mulţi şi fericiţi ani!", şi-a încheiat preşedintele Iohannis mesajul său.



Acest mesaj a fost prezentat de către consilierul prezidenţial Sergiu Nistor, în cadrul evenimentului organizat cu această ocazie la Alba-Iulia.



Noul arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia, Kovács Gergely, a fost consacrat şi înscăunat sâmbătă, în cadrul unei ceremonii oficiate în Catedrala "Sfântul Mihail" din Alba Iulia, în prezenţa a zeci de oficialităţi ecleziastice - cardinali, episcopi -, invitaţi, inclusiv din partea celorlalte Biserici din Transilvania.



Mii de credincioşi, veniţi, în special, din Harghita şi Covasna, dar şi din Ungaria, au asistat la eveniment, în ciuda frigului, de pe esplanada Catedralei "Sfântului Mihail", cel mai bine păstrat vestigiu sacral medieval din Europa Centrală şi ale cărei începuturi se regăsesc înainte de anul 1000.



"Eu nu pot să am, deocamdată, o părere, pentru că nu am avut, încă, contact direct cu cei care sunt implicaţi", a afirmat arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia. Kovács Gergely a adăugat că nu crede că ar fi corect să comenteze despre acest caz doar după informaţiile pe care le-a aflat din presă.El a adăugat că, potrivit dreptului canonic, nici nu ar fi putut să îşi exprime opinia până la consacrarea ca arhiepiscop. "Acum (după consacrare - n.r.), e şi obligaţia mea, dar mai înainte trebuie să vorbesc cu cei implicaţi. Şi când, chiar de la izvor, am informaţiile, sper corecte, după aceea am să încerc să spun şi eu care este părerea mea. Deocamdată nu pot să spun", a precizat Kovacs Gergely.Întrebat de jurnalişti dacă ia în calcul să se deplaseze la Ditrău, arhiepiscopul a explicat că mai întâi va trebui să se întoarcă la Roma, acolo unde a lucrat în ultimii 22 de ani, şi unde are câteva întâlniri stabilite, urmând ca abia apoi să facă acest lucru."Intenţia (de a merge în Ditrău - n.r.) o am", a spus acesta.Arhiepiscopul a adăugat că va avea o întâlnire şi cu vicarul parohial din Ditrău, despre care a explicat că este hitoronit de doar doi ani şi nu este încă un paroh cu experienţă.Angajarea a doi muncitori sri-lankezi la brutăria din Ditrău, cea mai mare din zona Gheorgheni, a stârnit nemulţumirea unei părţi a locuitorilor, care au spus că le e teamă că în comună vor veni mulţi migranţi, care să le impună propria cultură şi să le pună în pericol siguranţa.Doi proprietari de locuinţe unde au fost cazaţi muncitorii sri-lankezi au primit ameninţări de la localnici, astfel încât patronii fabricii de pâine au decis să îi mute pe aceştia la Gheorgheni.De asemenea, a fost creat un grup pe Facebook, care poartă numele "Migráns mentes ditrot akarunk" (Vrem un Ditrău fără migranţi), în care au fost postate multe mesaje împotriva celor doi.Situaţia în comună a devenit tensionată, iar pe 29 ianuarie, aproximativ 200 de localnici, în frunte cu preotul capelan romano-catolic, Bíró Károly, s-au adunat pentru a cere, în şedinţa Consiliului Local, discutarea acestei probleme. Întrucât chestiunea nu era pe ordinea de zi, iar sala de şedinţe era neîncăpătoare, s-a luat decizia să se ia în discuţie aceste nemulţumiri la o adunare populară. Ulterior, în cadrul forumului, oamenii au spus că, de fapt, sunt nemulţumiţi pe patronul brutăriei, pentru că nu oferă condiţii corespunzătoare de muncă, nu acordă salarii decente şi se poartă urât cu angajaţii.