VIDEO Val de susținere în întreaga lume pentru Quaden, băiețelul cu nanism care i-a spus mamei că vrea să moară, după ce a fost hărțuit la școală

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

Actorul de comedie Brad Williams, care suferă și el de nanism, a strâns aproape 130.000 de dolari într-o singură zi pentru a oferi familiei băiețelului o excursie la Disneyland.



„Acest lucru nu este doar pentru Quaden, este pentru oricine care a fost agresat în viața sa și i s-a spus că nu este suficient de bun”, a scris el pe pagina unde a organizat strângerea de fonduri.

The Indigenous #NRLAllStars are behind you Quaden! \uD83D\uDC4A\uD83C\uDFFD❤️ pic.twitter.com/52RLy8SrSd