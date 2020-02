Klaus Iohannis: Cei trei candidați propuși de Predoiu la șefia parchetelor, foarte buni/ Avizul CSM, "parțial destul de superficial"

"După ce propunerile domnului ministru au fost concretizate, au fost trimise la CSM, care a avut păreri ușor diferite. Având în vedere că am avut pe de o parte propunerile ministrului, foarte bine motivate și foarte bine elaborate, și de cealaltă parte avizul CSM, care mi s-a părut parțial destul de superficial, am considerat corecte propunerile făcute de domnul Predoiu și am numit cei trei candidați. Foarte important de subliniat este că s-a încheiat interimatul la marile parchete, se ajunsese deja la o perioadă foarte lungă de interimat care nu a permis procurorilor să își facă treaba așa cum trebuie în toate situațiile. O conducere interimară întotdeauna are acest efect asupra unei instituții", a declarat Iohannis.





Întrebat de jurnaliști despre recomandarea Comisiei Europene din rapoartele MCV de a se ține cont de avizele CSM la numirea șefilor parchetelor, Iohannis a răspuns: "Există o recomandare care spune să se țină cont și pot spune că am ținut cont, mi-am făcut timp și am citit și ce mi-a scris domnul ministru, foarte bine documentat (...) am citit și ce a scris CSM".

Secţia pentru procurori a CSM a acordat, săptămâna trecută, avize negative pentru Gabriela Scutea - propusă pentru funcţia de procuror general şi pentru Giorgiana Elena Hosu - propusă la şefia DIICOT. Aviz pozitiv din partea CSM a primit doar Crin Nicu Bologa, propus la conducerea DNA.

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat și argumentele pentru avizele acordate celor trei procurori propuşi pentru şefia parchetelor.

În ceea ce o privește pe Giorgiana Hosu, propusă pentru conducerea DIICOT, procurorii din CSM spun că aceasta a demonstrat o lipsă a capacității de analiză retrospectivă, de învățare din experiențele trecute și superficialitate în asumarea nevoii unei viziuni viitoare concrete, de gestionare a unor situații de criză, inerente în activitate.

În ceea ce o privește pe Gabriela Scutea, procurorii din CSM afirmă că aceasta nu a identificat principalele probleme din Ministerul Public.

După ce procurorii din CSM au avizat negativ numirea Gabrielei Scutea și a Giorgianei Hosu, a fost lansată o campanie de presă împotriva acestora și a lui Horațiu Radu, procurorul șef adjunct al procurorului general, campanie pornită de la Gândul și preluată și de Antena 3, în emisiunile lui Mihai Gâdea.

De asemenea, procurorii CSM Nicolae Solomon și Florian Deac au fost citați la audieri în calitate de martor la Secția pentru anchetarea magistraților condusă de Adina Florea.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a reacționat spunând că citarea procurorilor CSM Nicolae Solomon și Florin Deac la secția de anchetare a magistraților reprezintă un factor de presiune şi de decredibilizare instituțională, în contextul derulării procedurii de avizare parțial negativă a propunerilor ministrului Justiției de ocupare a funcțiilor de conducere la marile parchete. Procurorii din CSM au acuzat o campanie media îndreptată împotriva membrilor Secției și au anunțat că vor sesiza Comisia Europeană.

Luni, Asociația ”Inițiativa pentru Justiție” a făcut un apel public către președintele Klaus Iohannis să respecte avizele Secţiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în procedura de numire a șefilor marilor parchete şi "să nu arunce sistemul judiciar într-o criză de natură să afecteze grav justiţia şi statul de drept".

Recomandările din rapoartele MCV

În ultimul său raport MCV din octombrie 2019, Comisia Europeană nota că evoluțiile înregistrate din noiembrie 2018 au confirmat pertinența recomandării formulate cu mult timp în urmă în cadrul MCV de a se lua măsuri astfel încât "procesul de numire a procurorilor de rang superior să fie mai solid și independent".În raportul MCV din 2018 fuseseră exprimate preocupări legate în special de procedurile în curs de numire și/sau revocare pentru funcțiile de procuror-șef al DNA și de procuror general.

În raportul din noiembrie 2018, CE a recomandat: Suspendarea imediată a tuturor procedurilor în curs de numire și revocare a procurorilor de rang înalt.

Relansarea unui proces de numire a unui procuror-șef al DNA cu experiență dovedită în urmărirea penală a infracțiunilor de corupție și cu un mandat clar pentru DNA de a continua efectuarea de anchete profesioniste, independente și imparțiale în materie de corupție.

Respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la numirea în posturi de conducere a procurorilor sau la revocarea procurorilor care ocupă posturi de conducere, până la instituirea unui nou cadru legislativ în conformitate cu recomandarea 1 formulată în ianuarie 2017. Aceste critici au fost formulate în contextul în care ministrul Justiției de la acea dată Tudorel Toader și-a menținut propunerea de candidat pentru funcția de procuror-șef al DNA - Adina Florea - deși aceasta a avut aviz negativ din partea CSM. Atunci, Iohannis a respins de două ori numirea Adinei Florea. CE mai arăta în raport că Tudorel Toader a continuat, de asemenea, procedura de revocare din funcție a procurorului general (Augustin Lazăr), în ciuda avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii.

Iohannis a mai spus că selecția pentru șefia parchetelor a scos la iveală trei candidați pe care îi consideră foarte buni. "Mi-a făcut mare plăcere să-i numesc pe funcție", a afirmat Iohannis.De asemenea, întrebat de ce i s-a părut superficial avizul CSM, Iohannis a răspuns: "Vă rog să citiți avizele și o să vă dați seama imediat".