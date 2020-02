Fetiță de 5 luni cu alergie severă după ce nu i-ar fi fost schimbat bandajul de la branulă timp de o săptămână, la spitalul din Vulcan

O fetiță de 5 luni internată la Spitalul Municipal Vulcan a plecat acasă cu o mânuță roșie, umflată și de pe care pielea se exfoliază, iar mama acesteia acuză că timp de o săptămână cadrele medicale nu i-au verificat branula, deși ea a cerut acest lucru. Femeia a publicat pe Facebook fotografii cu rănile bebelușului, scrie publicația locală Gazeta de Dimineață.

Mama susține că s-a internat cu fetița în secția Pediatrie a Spitalului Municipal Vulcan, după ce aceasta a răcit, iar bebelușului i-a fost pusă o branulă, operațiune care nu ar fi reușit de prima dată. Dispozitivul a fost fixat cu un leucoplast.





”Pe exterior, la pansament, nu se vedea nici sânge, nimic, părea în regulă. Dar fetița plângea, ea nu plânge de obicei. Am tot rugat să i se verifice branula. Mi s-a spus că atâta timp cât curge medicamentul, e totul ok”, a declarat mama bebelușului.

Miercuri, când fetița era pregătită de externare, i-a fost înlăturată branula. Mama copilei susține că branula a fost scoasă de femeia de serviciu și că atunci a observat rănile de pe mâna fetiței.

”A venit femeia de serviciu și i-a dat branula jos. Când am văzut mânuța am început să plâng și am țipat. Am chemat asistenta și nu a vrut să vină. Abia când a venit soțul meu a venit și doamna doctor. Mi-au spus că e alergie la leucoplast și că eu trebuia să știu că este alergică. De unde să știu acest lucru?”, spune mama bebelușului, citată de publicația locală.





Conform acesteia, medicul i-ar fi transmis că trebuie să folosească cremă de gălbenele pentru zona afectată și că va trece de la sine.





Directorul unității medicale din Vulcan, medicul Cătălin Popa, a declarat că vor fi făcute verificări în acest caz, el precizând că până acum părinții copilului nu au depus nicio plângere.

