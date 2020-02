Laszlo Tokes: Schimbarea de regim prin căderea dictaturii nu e completă fără dobândirea autonomiei. Nomenclatura UDMR a uitat revendicările comunității maghiare

"Considerăm că schimbarea de regim trebuie să aibă loc şi pe plan minoritar, deoarece schimbarea de regim prin căderea dictaturii în România nu este completă fără o astfel de schimbare de regim pe plan minoritar, respectiv dorim să dobândim libertatea comunităţii noastre, mai ales prin dobândirea autodeterminării, a drepturilor autonomiei maghiare", a spus Laszlo Tokes, potrivit Agerpres.În context, el a amintit de Tratatul de la Trianon."Paralel cu aniversarea Revoluţiei are loc anul acesta centenarul Dictatului de la Trianon, de când Transilvania a fost alipită Regatului Român. Cum se ştie, nu ducem o politică revendicativă, negativă în legătură cu acest centenar, ci punem accentul pe solidaritatea naţională şi pe o atitudine pozitivă faţă de cele întâmplate cu 100 de ani în urmă", a menţionat preşedintele CNMT.Laszlo Tokes a adăugat că până şi UDMR a uitat de revendicările comunităţii maghiare."Chiar de la bun început am pornit sub semnul acestor revendicări şi drept răspuns la aceste revendicări s-a elaborat Declaraţia FSN din ianuarie, în care s-a recunoscut dreptul comunităţii maghiare, drepturile colective ale comunităţii maghiare din România, respectiv nu s-a negat dreptul comunităţii maghiare la autonomia teritorială. (...) Între timp, din păcate, chiar şi nomenclatura UDMR a dat uitării această revendicare de bază a ţinutului secuiesc şi a regiunii Partium, care necesită un statut special autonom", a subliniat liderul CNMT.În continuare, Laszlo Tokes a spus că "solicităm ca UDMR să-şi revizuiască politica actuală şi să cooperăm în strânsă unitate refăcută pentru înfăptuirea acestui deziderat al ungurimii".El s-a referit şi la alegerile din acest an şi a spus că votanţii maghiari trebuie să fie recuperaţi, iar UDMR să accepte concurenţa."Alianţa Maghiară din Transilvania se pregăteşte de alegeri, considerăm că politica maghiară din România este periclitată de o asimilaţie politică în partidele româneşti. Tot mai multe voturi se pierd la partidele româneşti. Dacă dorim să păstrăm baza alegătorilor maghiari în jurul partidelor maghiare prin concurs şi prin cooperare, atunci reuşim să maximizăm puterea reprezentanţei maghiare din România. Este absolut necesar să redobândim electoratul maghiar. Se ştie că de la un milion, câte voturi am avut cu 30 de ani în urmă, am scăzut la sub 400.000. (...) Este absolut necesar ca aripa politică naţională să se întărească şi, nu ca duşman, UDMR trebuie să accepte ca şi concurenţă natural politică partidul Alianţa Maghiară din Transilvania. Sper să ajungem la această înţelepciune şi să avem câştig de cauză cu ocazia alegerilor", a mai spus Laszlo Tokes.