[P]​ Nichiduță ne spune de ce cărucior avem nevoie pentru a ieși cu copilul la plimbare pe timp de iarnă

Iarna nu va încerca niciodată să ne surprindă plăcut cu frumusețile sale. Căderea fulgilor de nea pe pământ, deși pentru noi pare un lucru banal, normal, pentru copii este unul fascinant. Plimbările cu aceștia pe timp de iarnă sunt încărcate de emoție, mai ales atunci când confortul lor este optim.

Este de la sine înțeles că plimbările pe timp de iarnă cu cel mic nu se vor realiza într-un cărucior descoperit. Este strict necesar ca acesta să dispună de o husă de protecție, dar nu de orice fel de husă, ci de una termică. Husa termică va funcționa asemenea unui termos. Mai exact, temperatura corpului copilului se va menține constantă, nu va intra în procesul fizic de echilibru termic cu cea din exterior. În acest fel, cel mic nu va simți în niciun fel temperaturile scăzute specifice iernii. Astfel de cărucioare, dotate cu huse termice, se regăsesc și pe nichiduta.ro – magazinul online pentru cu produse ce susțin dezvoltarea corectă, în armonie a acelor mici.

De ce? Pentru că zăpadă sau fulgii de nea, ce ajung acolo și se topesc, să nu ude produsele pentru copilaș. Totodată, dacă aceasta este acoperit, temperatura laptelui, spre exemplu, va scădea mult mai greu.

În cazul în care vă plimbați cu copilul iarna și în zone cu polei, aveți nevoie de un cărucior cu roți foarte aderente pentru siguranță deplină. Totodată, amortizoarele roților ar trebui să fie de asemenea performante pentru ca întreagă plimbare să fie una cât se poate de plăcută.

Pentru mai multe detalii, dar și pentru a vizualiza cărucioarele în totalitate, părinții interesați sunt invitați să acceseze pagina menționată mai sus.

