Comuna care a obținut 10 milioane de euro pentru proiecte care sunt însă blocate din lipsa forței de muncă. Primar: Sperăm totuși să nu reziliem contractele de finanțare

Primarul comunei Saschiz, Ovidiu Şoaită, susţine că deşi administraţia locală are proiecte finanţate în valoare de aproximativ 10 milioane de euro, firmele nu se mai prezintă la licitaţii, iar cele care se prezintă, precum şi cea care lucrează la restaurarea Cetăţii de Refugiu din secolul XIV, sunt în întârziere din cauza lipsei forţei de muncă, notează Agerpres.

Potrivit primarului, ordinul de începere a lucrărilor de restaurare la Cetatea de Refugiu din secolul XIV sau Cetatea Ţărănească, în valoare totală de aproape 8,5 milioane de lei, a fost dat în luna iulie 2019 şi, din cauza deficitului de forţă de muncă, firma este încă în faza de organizare de şantier."Au reuşit să se organizeze să facă lucrările de organizare de şantier, au închis perimetrul şi au pus schelele, acum fiind în stadiul de 75-80% în faza de organizare de şantier. Nu se avansează chiar cum ne-am dori noi, însă sperăm să se termine lucrările în termenul contractat. Sper, dar nu ştiu dacă vor reuşi, să termine în acest ritm în cele 30 de luni de la ordinul de începere a lucrărilor. Lipsa forţei de muncă se vede şi la constructorii noştri şi se pare că nu va fi deloc uşor în privinţa modernizării infrastructurii, a lucrărilor edilitare şi civile. Avem contacte de finanţare, avem suportul financiar pe toate lucrările, avem contracte de finanţare până în 10 milioane de euro, semnate pe fonduri europene, pe fonduri naţionale (...) Ne-am făcut temele, avem contacte de finanţare, am aplicat, suntem selectaţi, proiectele au fost bune dar nu ne aşteptam să evolueze atât de greu lucrările din cauza faptului că forţa de muncă lipseşte, fiindcă societăţile care au câştigat licitaţiile se confruntă cu lipsa forţei de muncă. Sperăm totuşi să ne organizăm, să nu reziliem contractele de finanţare, pentru că a fost o muncă titanică şi a implicat costuri", a declarat, marţi, pentru AGERPRES, Ovidiu Şoaită.Lucrările de restaurare a Cetăţii de Refugiu din secolul al XIV-lea, cunoscută şi sub denumirea de Cetatea Ţărănească, vizează redarea în circuitul turistic a acestui edificiu, un monument istoric amplasat în situl rural Saschiz şi care se află în patrimoniul UNESCO.Comuna Saschiz a reuşit, în anul 2017, să încheie contractul de finanţare pentru proiectul ''Restaurarea cetăţii de refugiu secolul XIV din Saschiz, judeţul Mureş'' cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar.Contractul de finanţare a fost semnat pe 26 mai 2017, iar termenul iniţial de implementare a proiectului era 10 decembrie 2019, însă, din cauza procedurilor birocratice, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat abia în luna iulie 2019.Prin acest proiect, Primăria Saschiz urmăreşte, conform reprezentanţilor acesteia, restaurarea obiectivului prin păstrarea tuturor caracteristicilor sale istorice şi artistice, realizarea şi distribuirea de materiale de informare şi publicitate pentru a evidenţia valorile reprezentate de clădire, realizarea unor activităţi de marketing şi de promovare turistică a obiectivului de patrimoniu şi digitizarea acestuia.Din valoarea totală de 8.490.911,23 lei a proiectului, 8.257.753,61 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, iar diferenţa este valoarea contribuţiei proprii eligibile a beneficiarului.Cetatea Ţărănească din Saschiz este o cetate de apărare, care servea drept refugiu pentru localnici în caz de invazii, dar în acelaşi timp şi pentru păstrarea alimentelor întrucât asigura un regim termic adecvat.Ridicarea acestei cetăţi a început în anul 1347 de către şapte comunităţi. Cetatea are formă de navă şi se întinde pe o suprafaţă de 5.000 de metri pătraţi.În ultimii ani, starea de degradare a zidurilor cetăţii s-a accentuat şi, pe lângă faptul că punea în pericol securitatea turiştilor, exista riscul distrugerii acestui important monument istoric.Primarul a arătat că, pe lângă proiectul de restaurare a Cetăţii Ţărăneşti, în valoare de aproape 2 milioane de euro, Saschizul mai are un proiect de modernizare a unei şcoli, prin Programul Operaţional Regional, în valoare de 1,1 milioane de euro, unul de canalizare pe PNDL I în sumă de 2,8 milioane euro, pe modernizarea sistemului de alimentare cu apă în valoare de 1,5 milioane de euro şi modernizarea căminului cultural din satul Cloaşterf, de peste 300.000 euro, toate fiind afectate într-o oarecare măsură de lipsa forţei de muncă.