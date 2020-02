Procurorul general al SUA ia în calcul să demisioneze din cauza comentariilor lui Trump, postate de twitter

Nu se știe, însă, dacă șeful Departamentului de Justiție al SUA a vorbit și cu președintele despre acest lucru, adaugă Washingron Post.

William Barr le-a spus unor apropiați ai lui Donald Trump despre intenția sa de a demisiona, scriu jurnaliștii americani.Informațiile privind demisia procurorului general vin în contextul în care William Barr i-a cerut lui Trump să nu mai posteze pe Twitter mesaje privind cazurile din instanță.„Am o problemă cu unele dintre postările pe Twitter (n.r-ale preşedintelui Donald Trump). Este momentul să înceteze postările pe Twitter despre cazurile penale investigate de Departamentul Justiţiei. Îmi fac munca imposibilă”, a declarat William Barr pentru postul ABC News.Președintele american a declarat că are în continuare încredere deplină în Barr și că nu a fost deranjat de declarațiile acestuia.„Îi îngreunez munca... sunt de acord cu asta", le-a declarat Trump reporterilor înainte de a se îmbarca în Air Force One. „Procurorul general este o persoană integră”, a continuat liderul de la Casa Albă.Declarațiile lui Barr vin după ce Trump a fost acuzat de amestec în treburile justiţiei.Unul dintre prietenii lui, Roger Stone, a fost găsit vinovat de obstrucţie a unei anchete a Congresului în cazul interferenţei Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA din 2016. O echipă de patru procurori a recomandat săptămâna aceasta o pedeapsă între 7 şi 9 ani de închisoare pentru Stone.Preşedintele a criticat pe Twitter recomandarea, iar William Barr a decis să ceară o pedeapsă mai mică. În semn de protest, cei patru procurori au demisionat.Procurorul general spune însă că Trump nu i-a influenţat decizia şi că niciodată nu i-a cerut vreo favoare.„Nu mă voi lăsa intimidat sau influenţat de nimeni, indiferent că este vorba de Congres, de conducerea editorială a unui ziar sau de preşedinte. Voi face ceea ce consider eu că este corect”, a mai spus William Barr.