webPR: Start la înscrieri pentru Global Legal Hackathon 2020, cel mai mare hackathon pe teme juridice din lume

Înscrierile sunt gratuite și se pot face până la data de 4 martie 2020, ora 24:00, pe site-ul https://globallegalhackathon.ro / , atât în nume propriu cât și în numele echipei. Numărul de locuri este limitat.





Anul trecut, GLH România a câștigat marea finală de la New York prin echipa Legal Shapers, care a prezentat LawrelAI, un chatbot care oferă în timp real răspunsuri la problemele juridice pe care le poți întâmpina în timpul unei călătorii.Global Legal Hackathon este locul unde developeri, avocați și profesioniști din domeniul juridic, UX designeri și business developeri, se întâlnesc pentru a găsi soluții tehnologice la probleme din domeniul juridic.Timp de 54 de ore, cât durează GLH, participanții vor inova pentru a deservi servicii juridice din sectorul privat, precum și servicii juridice de interes public (spre exemplu: buna guvernare, legislația juridică, facilitarea accesului la justiție etc.). Ideile inovatoare pot lua forma unui software, a unui website, unei platforme sau a unei aplicații mobile și pot avea un impact semnificativ în industria serviciilor juridice la nivel internațional.„Provocarea participanților la ediția din acest an este, cu siguranță, una mult mai mare - după bucuria imensă de la ediția din 2019, când România a câștigat marele trofeu mondial la New York, cu proiectul LawrelAI (Law related Artificial Inteligence)“, a declarat Mădălina Hristescu, partener fondator al firmei de avocatură Hristescu și Asociații, care organizează și în acest an ediția românească a Global Legal Hackathon. Pentru Iași, partenerul este Fab Lab Iași.Ediția din acest an își va îndrepta atenția, în mod special, către femeile care activează in domeniul legal-tech. Lor le este dedicată o secțiune specială, „GLH Inclusivity Challenge”. Mai multe detalii, aici Proiectele câștigătoare la București și la Iași vor intra în cea de-a doua etapă a competiției, care se va desfășura online și care poate oferi șansa accederii în finala competiției mondiale. Anul acesta, finala va avea loc la Londra, în data de 16 mai 2020. Finaliștii își vor susține proiectele în fața unora dintre cei mai mari experți în legal tech din lume. Anul trecut GLH România a câștigat finala de la New York prin echipa Legal Shapers, care a prezentat LawrelAI, un chatbot care oferă în timp real răspunsuri la problemele juridice care pot apărea în timpul unei călătorii.Global Legal Hackathon România este un eveniment realizat de SCPA Hristescu & Asociatii.Parteneri: Wolters Kluwer, InnovX, Microsoft, Blue Air, CegeKa, Legal Marketing, Clifford Chance, Dentons, Code for Romania, IABLF, Payten, FabLab Iași, FidaSmart, Școala informală de IT, How to web, Quart.Partener comunicare: PiArt Vision