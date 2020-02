Secția specială contestă decizia prin care instanța supremă a întors la Parchet dosarul Mineriadei

Anunțul făcut marți de Parchetul General:

Prin urmare, Secția specială face această contestație la aproape un an de la decizia instanței de restituire a dosarului. La acest moment, dosarul Mineriadei se află tot la ICCJ, iar contestația a fost formulată de Secția specială pentru că această unitate de parchet are competența de soluționare a dosarului, dat fiind că unul dintre inculpați este magistrat. Este vorba despre Mugurel Cristian Florescu, fostul șef al Procuraturii Militare, au declarat pentru HotNews.ro reprezentanți ai Parchetului General.

Decizia instanței supreme a fost contestată, la o zi de la pronunțare, și de către procurorul general interimar Bogdan Licu, care spunea la acea dată că, dacă decizia va rămâne definitivă, competenţa de reluare a anchetei revine Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie. Licu a anunțat că va contesta decizia după ce s-a întâlnit cu Teodor Mărieş, liderul Asociaţiei 21 Decembrie 1989.

Cele două contestații ar urma să fie judecate împreună, au precizat sursele citate.

"Pentru injustiția asta nefuncțională aservită ne luptăm de 29 de ani, au rămas urmași, dar acest dosar istoric arată clar că noi cu sânge am câștigat libertatea. Ce rost mai am eu față de societate, când nu am parte de acest proces echitabil? Bataie de joc”, spunea Marin Stoica, care în iunie 1990 a fost bătut cu sălbăticie, până a intrat în comă.La rândul său, Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie 1989, a spus că "speranța moare ultima" și că este încrezător că Bogdan Licu, procurorul general interimar, va găsi o soluție. Mărieș nu acuză decizia instanței, ci termenul "nepermis” în care dosarul s-a aflat în cameră preliminară."Un dosar incomplet, judecătorul nu are ce să facă, decât să îl dea înapoi. Eu nu îl acuz pe Epure de decizia de azi. Eu îl acuz pe Constantin Epure, judecător de Înaltă Curte, că și-a permis să ne țină un an și jumătate în detrimentul acestor oameni care au venit la termene, cu speranță că li se va face dreptate, iar acum aflăm că avem un rechizitoriu bun de aruncat la gunoi. Chiar dacă nu vor face părțile vătămate contestație, cineva se va găsi și vom mai sta. (...) Speranța moare ultima. Trebuie să rămânem cu speranță și sper că domnul procuror general interimar, care a mai salvat un dosar al Revoluției, sper să salveze un dosar, să îl construiască. A fost construit prost, trebuie construit bine, trimis cu fundament ca să înceapă odată judecarea. Bătaia de joc pentru victime este imensă ca să ții un an și jumătate un dosar care trebuia să stea la Curtea Supremă două luni", a spus Teodor Mărieș, potrivit Mediafax.În ultimii doi ani, dosarul a stat în Cameră preliminară la instanța supremă.Procurorii militari ai Secţiei Parchetelor Militare din Parchetul Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie au finalizat, în iunie 2017, cercetările în dosarul "Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990" şi au dispus trimiterea în instanță a cauzei, în care sunt judecate 14 persoane, printre care Ion Iliescu, Petre Roman şi Virgil Măgureanu.În 13 iunie 2017, Parchetul Militar i-a trimis în judecată pe Ion Iliescu, la data faptelor preşedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (CPUN) şi preşedinte al României; Petre Roman, fost prim-ministru; Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru; Virgil Măgureanu, fost director al Serviciului Român de Informaţii; general (rez.) Mugurel Cristian Florescu, adjunct al procurorului general şi şef al Direcţiei Procuraturilor Militare.De asemenea, au fost trimiși în judecată: amiral (rez.) Emil „Cico” Dumitrescu, la data faptelor membru al CPUN şi şef al Direcţiei Generale de Cultură, Presă şi Sport din cadrul Ministerului de Interne; Cazimir Ionescu, vicepreşedinte al CPUN; Adrian Sârbu, şef de cabinet şi consilier al prim-ministrului; Miron Cozma, preşedinte al Biroului Executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere „Valea Jiului”; Matei Drella, lider de sindicat la Exploatarea Minieră Bărbăteni; Plăieş Cornel Burlec, ministru adjunct la Ministerul Minelor; general (rez.) Vasile Dobrinoiu, comandant al Şcolii Militare Superioare de Ofiţeri a Ministerului de Interne; colonel (rez.) Petre Petre, comandant al Unităţii Militare 0575 Măgurele aparţinând Ministerului de Interne; Alexandru Ghinescu, director al IMGB.Procurorii militari susţin că, în zilele de 11 şi 12 iunie 1990, autorităţile statului au hotărât să declanşeze un atac violent împotriva manifestanţilor aflaţi în Piaţa Universităţii din Bucureşti, care militau în principal pentru adoptarea punctului 8 al Proclamaţiei de la Timişoara şi îşi exprimau, în mod paşnic, opiniile politice, în contradicţie cu cele ale majorităţii care forma puterea politică la acel moment.În acest atac au fost implicate, în mod nelegal, forţe ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, SRI, precum şi peste 10.000 de mineri şi alţi muncitori din mai multe zone ale ţării. Atacul a fost pus în practică în dimineaţa zilei de 13 iunie 1990, având următoarele consecinţe: moartea prin împuşcare a 4 persoane, vătămarea integrităţii fizice sau psihice a unui număr total de 1.388 de persoane, privarea de dreptul fundamental la libertate, din motive de ordin politic, a unui număr total de 1.250 de persoane, conform procurorilor.În 15 ianuarie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus introducerea mai multor instituţii, între care Guvern, Jandarmerie, Parchetul General, ministerele de Interne, Finanțe și Apărării, ca părţi responsabile civilmente în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, în care fostul preşedinte Ion Iliescu este judecat pentru infracţiuni contra umanităţii.