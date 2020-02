Primarul din Brad susţine că a fost victima unui atac informatic: Pare incredibil, dar este adevărat

Primarul din Brad, Florin Cazacu, susţine că a fost victima unui atac informatic, de pe numărul său de telefon mobil fiind transmise mesaje pe WhatsApp prin care se solicitau sume de bani sau se propuneau diverse afaceri. El spune că "situația este foarte gravă" și că va depune plângere la Poliție.

Primarul a semnalat situația pe Facebook, susținând că de pe numărul meu de telefon au fost transmise diverse mesaje pe WhatsApp, către grupuri sau persoane, cu solicitări în numele său pentru sume de bani sau "afaceri dubioase": "Pare incredibil, dar este adevărat! (...) Am primit ca dovadă imagini foto ale postărilor respective și am fost contactat în cursul serii de persoane care au primit solicitări. VĂ ROG SĂ IGNORAȚI TOTAL ORICE SOLICITARE DE ACEST GEN ȘI SĂ ÎMI ADUCEȚI LA CUNOSTINȚĂ ORICE ÎNCERCARE ÎN SENSUL CELOR PREZENTATE MAI SUS. Consider ca situația este foarte grava și voi depune o plângere la poliție".

Primarul a declarat, marţi, pentru Agerpres, că în cursul zilei va depune plângerea la Poliţie, însoţită de dovezi ale falsurilor plecate de pe telefonul său.





El a mai susținut că luni, între orele 13.00 şi 16.00, nu a putut să-şi folosească telefonul, iar când era sunat, altcineva răspundea în numele său.