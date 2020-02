Primar din Bistriţa-Năsăud, condamnat la închisoare cu suspendare după ce i-a concesionat tatălui său un teren

Primarul orașului-stațiune Sângeorz-Băi, Traian Ogâgău, a fost condamnat, luni, de Judecătoria Năsăud la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de doi ani, pentru conflict de interese, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane.Traian Ogâgău a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj în 2018, fiind acuzat că a aprobat concesionarea unui teren al orașului Sângeorz-Băi către tatăl său fără organizarea unei licitaţii şi fără a avea votul consiliului local.Judecătoria Năsăud a stabilit prin sentința dată luni că primarului i se interzice dreptul de a fi ales în funcţii publice pe o perioadă de trei ani.„În baza art. 301 alin. 1 din Cod penal, stabileşte pedeapsa de 1 an închisoare în sarcina inculpatului O.T. pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane. Aplică inculpatului O.T. pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţi publice sau în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 3 ani. (...) Amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 82 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se arată în decizia Judecătoriei Năsăud.Totodată, instanța a decis ca primarul Traian Ogâgău să presteze 40 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii în domeniul serviciilor publice, chiar în cadrul Primăriei oraşului Sângeorz-Băi.Traian Ogâgău a fost ales primar al oraşului Sângeorz-Băi în anul 2016, pe listele PNL. Acesta mai are încă un proces penal pe rolul Judecătoriei Năsăud, fiind acuzat de refuz de prelevare a probelor biologice după ce a fost oprit în trafic de polițiști și a refuzat să se legitimeze și să sufle în etilotest.Edilul a anunțat că va contesta sentința la Curtea de Apel Cluj.„Nu mă opresc aici. Avem proiecte frumoase pe care vrem să le ducem mai departe. Avem cel mai mare buget din istoria oraşului... Voi contesta decizia instanței la Curtea de Apel Cluj. Nu mor caii când vor câinii", a declarat primarul Traian Ogâgău, pentru Mediafax.