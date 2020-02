INTERVIU. Ce spun mai mulți studenți de 18-20 de ani despre Brâncuși și Irina Rimes

MARIA, 19 ani, din Brașov, studentă la Facultatea de Sociologie, Universitatea din București

VALENTIN, 20 de ani, din Galați, student la Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea Transilvania

CRISTINA, 19 ani, din Brașov, studentă la Facultatea de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai

ANA, 19 ani, din București studentă la Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

GABRIELA, 19 ani, din Titu, Dâmbovița, studentă la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

NATANAEL, 20 de ani, din Brașov, student la Facultatea de Drept, Universitatea din București

JUSTIN, 18 ani, din Mizil, Prahova, student la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din București

Desemnarea cântăreței Irina Rimes drept ambasadorul Zilei Brâncuși 2020 a stârnit un adevărat scandal în România. Ministrul Culturii și-a argumentat alegerea făcută prin aceea că a dorit să aducă tinerii mai aproape de cultură, în timp ce foarte mulți comentatori s-au declarat de-a dreptul ultragiați de asocierea dintre cel mai important artist din România și o cântăreață de 28 de ani.Pentru că intenția declarată a ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, a fost să atragă atenția tinerilor asupra personalității lui Brâncuși, am încercat să aflu mai multe despre acest subiect chiar de la publicul țintă.Am stat de vorbă cu șapte tineri cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani de ani despre sculptorul român și despre desemnarea Irinei Rimes ca ambasador al zilei acestuia. Iată ce mi-au răspuns. Precizez că interviurile au fost făcute față în față sau prin telefon, iar persoanele intervievate nu au avut timp să-și pregătească răspunsurile.A fost un sculptor român din secolul al XX-lea. La un moment dat a vrut să doneze toate lucrările sale statului român, acesta a refuzat, iar Brâncuși a cerut cetățenie franceză. A fost profesorul lui Modigliani , și elevul altor sculptori importanți la Paris, până la momentul în care a spus că nu se mai poate dezvolta sub îndrumarea lor și a decis să sculpteze independent.Știu că lucrările sale au fost expuse și la Paris și New York și este considerat unul dintre cei mai importanți sculptori moderni. Dintre lucrările sale cunosc ansamblul de la Târgu Jiu cu Poarta Sărutului, Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Cumințenia Pământului, Pasăre în Zbor.În afara faptului că este populară și că are o influență mare în social media nu o recomandă nimic pentru asta. E foarte clar că nu s-a pregătit. Chiar dacă sculptura nu este domeniul în care activează ea ar fi fost cazul să se documenteze puțin mai mult.Mi se pare că e nepregătită și că nu este nicio legătură între ea și Brâncuși. S-a văzut în felul în care s-a exprimat în conferința de presă că nu și-a pregătit un discurs. Ar fi fost mai bine să își pregătească un discurs decât să răspundă la întrebări de parcă ar fi fost întrebată pe stradă ce știe despre Brâncuși.Mi se pare ca artiști din România prea sunt chemați la tot felul de ocazii. De zilele comunei X chemăm artistul Y. Mi se pare că ziua lui Brâncuși nu este un eveniment la care să chemi un artist de umplutură care să fie doar popular, trebuie chemat cineva care știe să vorbească despre asta, care are măcar o legătură cu arta secolului XX, măcar să o fi studiat.Mai cred că România duce lipsă de evenimente culturale de bună calitate, asta însemnând lucruri care nu vând la fel de bine cum ar face-o un festival. Nu avem nevoie doar de entertainment, ci și de lucruri care se păstreze din moștenirea culturală pe care o avem până în punctul acesta. Brâncuși putea fi folosit în sensul acesta fiind un artist recunoscut la nivel internațional, astfel România promovându-și cultura la nivel internațional.Acum se vorbește despre ziua lui Brâncuși și potrivirea sau nepotrivirea dintre cele două nume, dar nu vorbesc în sine despre Brâncuși și nu știu cine dintre cei care au aflat că Irina este ambasador știu și despre tot evenimentul din spate și au citit tot comunicatul de presă, sau poate chiar plănuiesc să meargă la expozițiile acelea.E mai mult un subiect de scandal care nu îndrumă spre nimic.Brâncuși pictorul sau sculptorul? Mi-e să nu-l confund cu Brâncoveanu. Ah, cel care s-a dus prin Franța și a trăit pe-acolo. A sculptat Coloana Infinitului, Poarta Sărutului. Aveam în minte și Columna lui Traian, dar nu cred că el a făcut-o pe aceea.A trăit parcă prin secolul al XVIII-lea și avea stilul brâncovenesc.Mi se pare fain că e ea ambasadoare. Pare că are ceva cultură pentru o cântăreață. Bănuiesc că a mai făcut ceva chestii de a fost aleasă ambasadoare.Nu știu dacăm o să-i facă pe oameni interesați de eveniment doar pentru că ea e reprezentant. Adică îmi place de Irina Rimes, dar nu știu dacă m-aș interesa de expoziție doar pentru că e ea acolo.Toată lumea știe că a fost sculptor, dar, de fapt, a avut foarte multe valențe artistice și ar trebui să fie considerat geniu artistic.S-a ocupat și cu fotografia și știu că descoperise câteva lucruri importante în fotografie. Știu că s-a născut pe 19 februarie, undeva în jurul anului 1870 la Hobița, în Gorj. A terminat școala de Arte din Craiova, a studiat artele frumoase în București.Pe la începutul secolului al XX-lea a primit o comanda de sculptură a lui Carol Davila, iar după ce a terminat sculptura au început să apară tot felul de critici: ba că are nasul prea mare, ba că are epoleții prea îndepărtați, și detalii de genul acesta.Brâncuși nu a așteptat a doua tranșă din banii promiși pentru sculptură, care îi erau necesari pentru a plăti drumul până la Paris, și a pornit spre Paris pe jos. Inițial s-a oprit la Viena, apoi a pornit spre Paris, iar pe drum l-a prins o ploaie torențială și a făcut pneumonie.Până la urmă a hotărât ca ultima parte din drum să o facă cu trenul pentru că, fiind bolnav de pneumonie, nu mai avea puterea necesară de a continua drumul pe jos.La Paris a studial beaux-artes și a fost ucenicul lui Rodin, dar după o perioadă a refuzat să mai lucreze cu el, spunând că „La umbra marilor arbori nu crește nimic”.Brâncuși este recunoscut pe plan modial pentru că s-a îndepărtat de reprezentarea figurativă a sculpturii. Metafora în sculpura sa își are originile în cultura și spiritualitatea poporului român.Cred că este înjositor. Se răscolește Brâncuși în mormânt. Cred că este denigrant la adresa lui. Eu una dacă eram o persoană la fel de cunoscută ca Irina și mi s-ar fi cerut să fiu ambasador al zilei Brâncuși, știind că nu dețin destule date, m-aș fi documentat foarte bine înainte să apar în domeniul public și să reprezint o figură emblematică a poporului român.Nu am neapărat o problemă cu fata asta, doar că nu cred că a fost o decizie tocmai fericită. Oamenii aflați în funcții de conducere, miniștrii, nu au competența necesară pentru a lua decizii care să nu ne facă de râs.Pe lângă faptul că a fost un mare sculptor român, informație pe care o știe toată lumea, acum de curând am aflat că a dus și el o viață tumultoasă ca toți marii artiști.M-a surprins că de-abia după ce a murit a început să fie apreciat, pentru că înainte era român doar în acte, nu era apreciat și iubit de cei de aici, mi se pare că și din cauza asta a plecat.După ce a murit și au pus alții ochii pe munca lui, atunci a început nebunia și s-a trezit patriotismul din noi, că stai puțin, că-i al nostru, și am început să-i cerem operele înapoi.Cunosc operele pe care le cunoaște toată lumea: Poarta Sărutului, Coloana Infinitului, Cumințenia Pământului.Până la urmă trebuia să se sacrifice cineva și pentru treaba asta. E interesantă alegerea. Mi se pare destul de deschisă la minte fata. Nu extraordinar de deșteaptă dar, față de restul, ce se promovează acum, e chiar ok.Mă gândesc că poate trebuia să fi ales pe cineva din sfera asta culturală, până la urmă e om de artă că se ocupă cu muzica, dar așa puteau să aleagă și un bucătar.Știu că este sculptor. A făcut Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Gânditorul, Poarta Sărutului, Cumințenia Pământului. Știu că avea dublă cetățenie și că e îngropat în Franța. Știu că apăreau lucrările și chipul lui într-o reclamă la E-mag.Irina Rimes nu mi se pare o persoană potrivită pentru acest titlu. Ar putea să fie o strategie pentru a atrage tinerii la eveniment, dar eu nu văd nicio legătură între Irina Rimes și Constantin Brâncuși.Acum că mă gândesc că așa lumea aude de Brâncuși, e mai bine așa decât deloc. Măcar există un fel de promovare a culturii. Legătura dintre cei doi nu mi se pare relevantă. Publicurile sunt mult prea diferite, dar dacă prinde la lume, nu e așa rău.Brâncuși este un sculptor român celebru care reprezintă o parte a avangardismului în sculptură, mai ales în zona modernistă. Îmi place foarte mult la Brâncuși că surprinde doar esența.Nu se axează atât de mult pe detaliile sculpturii, cât pe mesajul pe care vrea să-l transmită. Din ce știu eu, el a mers prin Franța, a lucrat ca ucenic, iar apoi si-a deschis propriul atelier de sculptură, și în timpul vieții a trăit puțin mai modest.Sculpturile lui au fost promovate mai ales după moartea sa. Brâncuși este reprezentativ pentru sculpura românească, pentru că au fost foarte puțini sculpori care au accentuat esența sculpturii și transmiterea unei idei.La Brâncuși nu frumosul este important, ci simplitatea asemănătoare modului de viață a țăranului român, care era marcat de simplitate și în special de o spiritualitate foarte dezvoltată. Brâncuși a reușit să surprindă o idee cu foarte puțin. La fel dacă ne uităm și la satele românești. Oamenii nu trăiau cu multe, însă au spiritualitate, iar cultura noastră nu este deloc săracă. Cred că Brâncuși a reușit să surprindă și esența poporului român prin sculpturile lui.Este un subiect controversat, într-adevăr, dar trebuie să-l privim cât de cât echilibrat. Pe de-o parte nu este chiar ok, pentru că ea face parte dintr-un alt tip de artă, lipsită de spiritualitate, mult diferită de Brâncuși, dar în același timp trebuie să te gândești că are un public destul de mare.Până la urmă e printre puținii artiști care recunosc că sunt „mainstream” și își recunoaște lipsa de cultură, cum ea însăși a zis. Într-un fel e de apreciat sinceritatea ei.Într-adevăr, ar fi putut să găsească o persoană mult mai potrivită. Până la urmă nu e vorba doar de PR în această promovare, ci mai degrabă era necesară o personalitate care să fie cât de cât corelată cu Brâncuși.Nu știm să ne promovăm valorile și până la urmă cred că e mai ok că a fost aleasă ea pentru a face cunoscut evenimentul în rândul tinerilor, dar e o foarte mică diferență între argumentele pro și cele contra. Overall e o alegere ok, dar se putea și mai bine.Știu că este un sculptor moldovean, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, a avut dublă cetățenie și a murit în Franța la jumătatea secolului XX. Operele lui sunt de factură modernistă. Frumusețea lor abstractă este neîntâlnită la oricare alt sculptor.Mihail Sadoveanu s-a opus aducerii operelor lui Brâncuși în țară. A spus că noi nu avem nevoie de Brâncuși, pentru că l-a numit un trădător pentru că a plecat în Franța.Nu pot să fiu nici foarte frapat de lucrul acesta. Mi se pare că s-a încercat o atragere a tineretului la Brâncuși. Nu este cea mai potrivită persoană pentru asta, nu are cele mai multe cunoștințe în acest domeniu, dar, uneori, operele nu se simt doar prin intermediul cunoștințelor despre ele, ci se simt prin inimă.Nu trebuie neapărat să aibă cinci doctorate în Brâncuși și patru lucrări scrise pentru a putea fi reprezentant și pentru a aduce un omagiu. S-ar fi putut găsi cineva mai potrivit, dar cum spunea și Marius Manole parcă, și el a refuzat acest titlu din lipsă de timp, cum au refuzat și multe alte vedete, unele din lipsa compensației materiale.De asemenea am văzut într-un pasaj din interviul ei că ar fi dorit să-i invite și pe cei de la 5Gang pentru a aduce un plus de popularitate lui Brâncuși. Majoritatea oamenilor care se plâng pe Facebook despre treaba asta nu cunosc alte opere de-ale lui Brâncuși în afară de Poarta Sărutului, Masa Tăcerii și Coloana Infinitului.