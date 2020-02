Liderul PSD Bistriţa-Năsăud: Vreau să văd asumarea publică a unei candidaturi la șefia partidului din partea lui Vasile Dîncu

Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, a declarat luni, într-o conferință de presă, că aşteaptă ca sociologul Vasile Dîncu să îşi asume public candidatura la funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional al partidului, spunând că acest aspect "nu e încă rezolvat".





"Am toată disponibilitatea şi voi avea şi capacitatea necesară să fac demersurile politice, să conving membrii de partid să îl voteze pe Vasile Dîncu. (...) Am nevoie, în schimb, să îl văd pe Vasile Dîncu că vrea să candideze, că lucrul acesta nu e încă rezolvat. Vreau să văd asumarea publică a unei candidaturi. Noi am făcut o propunere. Mai sunt nişte paşi de făcut", a spus Moldovan, potrivit Agerpres.





În cadrul Conferinţei judeţene extraordinare a PSD Bistriţa-Năsăud din 7 februarie, Radu Moldovan i-a propus lui Vasile Dîncu, prezent la eveniment, să candideze pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional al partidului şi s-a votat în unanimitate o rezoluţie de susţinere din partea organizaţiei pentru fostul vicepremier, care însă nu este membru PSD.





Congresul pentru alegerea noii conduceri a PSD va avea loc la sfârşitul lunii februarie.