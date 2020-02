[P] Suzuki își extinde gama de modele hibrid și devine primul producator care comercializează doar modele hibrid 12V și 48V. Time to Hybrid!

Noul sistem hibrid va fi introdus pe modelele Vitara, SX4 S-Cross și Swift Sport, și promite emisii de CO 2 cu 20% mai mici, mai mult cuplu motor și un consum (calculat la standardele WLTP) cu 15% mai bun. Aceste modele vor înlocui versiunile actuale care folosesc motorul 1.4 Boosterjet (K14C) cu transmisie manuală.Cu principii de funcționare similare cu sistemul de 12 V Hybrid SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) - cu care Suzuki a deschis calea hibridizării în 2016 și care s-a regăsit pe modelele Ignis și Swift cu transmisie manuală - noul ansamblu propulsor hibrid de 48 V își păstrează calitatea de a fi ușor, toate componentele sale cântărind mai puțin de 15 kilograme.Noul - și mai puternicul - sistem hibrid Suzuki SHVS este alcătuit dintr-un acumulator litiu-ion de 48 V, un demaror-generator integrat (cunoscut ca ISG) și un convertizor 48 V-12 V (DC/DC) pentru a alimenta componentele care necesită o tensiune mai mică: luminile, sistemul audio sau cel de climatizare. ISG funcționează atât ca generator cât și ca demaror, este conectat la motor printr-o curea și asistă unitatea termică la demaraje, pentru mai mult cuplu motor: 235 Nm disponibili de la 2.000 rot/min.Bateria Li-ion, compactă și de înaltă performanță, stochează energie electrică recuperată din decelerări și frânări și încorporează un sistem Start-Stop operat de ISG.Această baterie, alături de convertizorul DC/DC, este localizată sub scaunele din față, pentru o mai bună distribuție a maselor pe punți.Un alt beneficiu al noului sistem hibrid de 48 V este introducerea unui relanti asistat electric atunci când ambreiajul nu este apăsat, iar turația motorului este de circa 1.000 rot/min. Această funcție înlocuiește, practic, injecția de combustibil cu puterea electrică în vederea susținerii relantiului motorului atunci când automobilul staționează, sau până la viteze de 16 km/h.Mai multe detalii, dar și o listă completă de specificații privind noile modele hibrid vor fi anunțate la începutul lunii martie 2020.Noua gamă de modele Suzuki hibrid beneficiează de garanţia extinsă Suzuki 3+7* ani / 200.000 km (*pentru motor, transmisie, turbo și sistem hibrid).Astfel, producatorul nipon este primul brand auto care, începand cu martie 2020, comercializează doar modele hibrid 12V și 48V.În 2019 s-au înmatriculat cu 25% mai multe modele din gama producatorului nipon, Suzuki atingând o cota de 3,1%.Conform datelor DRPCIV anul trecut, numărul total de vehicule Suzuki înmatriculate în România a fost de 4.960 unităţi, ceea ce înseamnă o creștere de 25% comparativ cu 2018, an în care au fost înmatriculate 3.984 de modele Suzuki.Suzuki Vitara este modelul cu cea mai mare pondere în cifra totală de înmatriculări, cu un total de 2.686 unități comercializate pe parcursul întregului an. În topul vânzărilor se află şi modelele S-Cross cu un total de 1.293 unități comercializate şi Ignis cu un total de 458 de unități vândute.Suzuki România comercializează o gamă extinsă de autoturisme și motociclete. Dealerii autorizați Suzuki oferă servicii Sales, Service & Spare Parts în toate cele 30 de locații din țară.