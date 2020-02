Ministrul Muncii: Pensiile vor crește, sumele sunt prevăzute în buget. Până în acest moment, nu am niciun element care să mă determine să dau un semnal de rezervă

"Pensiile vor crește, sumele sunt prevăzute în buget. Merg pe aceeași prezentare. Eu sunt ministrul Muncii, sunt chemată să aplic legea în continuare. Colegii mei sunt atenți la economie. Nu am alt element care să mă determine în acest moment să afirm altceva. Aşa cum este legea în vigoare, eu sunt chemată să o pun în aplicare. Nu am, de la premier, de la Ministrul Finanţelor, până în acest moment, niciun element care să mă determine să dau un semnal de rezervă faţă de prevederile legii în vigoare. Așa cum este legea în vigoare, eu sunt chemată să o pun în aplicare. Când se va face majorarea, se va lua în calcul documentele de la fiecare pensionar", a declarat Violeta Alexandru, la România TV.Ministrul comenta recent că ar fi nevoie de un audit al sistemului. "Personal, consider că sistemul de pensii are nevoie de un audit. O nouă lege a pensiilor va bulversa sistemul, de aceea e bine să vedem ce conţine sistemul înainte de a face o nouă lege", a mai declarat ministrul.Majorarea programată a punctului de pensie cu 40% de la 1 septembrie 2020 ar avea loc în contextul unui derapaj bugetar de proporții deja existent, avertiza recent Consiliul Fiscal. Chiar fără această măsură estimarea CF privind deficitul bugetar pentru anul curent este de 3,8 – 4,1% din PIB.Impactul majorării cu 40% a punctului de pensie de la 1 septembrie 2020, precum și al celorlalte măsuri cuprinse în noua lege a pensiilor va fi pe deplin observabil la nivelul anului 2021, estimarea CF privind deficitul bugetar din anul următor fiind de peste 6% din PIB (în lipsa unor măsuri compensatorii). Deteriorarea ar continua și în anul 2022, la peste 7% din PIB.