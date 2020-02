Orban, către miniştri: Să fiţi la înălţime la audierile din Parlament. Nu trebuie să vă pese de votul efectiv, că nu ne judecă parlamentarii născuţi din pixul lui Dragnea / Calendarul audierilor

Premierul desemnat Ludovic Orban le-a cerut joi miniştrilor "să fie la înălţime" la audierile din comisiile de specialitate din Parlament programate săptămâna viitoare în vederea învestirii noului Guvern. La începutul primei ședințe de guvern convocate după demiterea Executivului prin moțiune de cenzură, Orban le-a transmis miniștrilor că nu trebuie să le pese de votul efectiv din Parlament, pentru că nu îi "judecă parlamentarii născuţi din pixul lui Dragnea, pesedişti sau de alte culori" și le-a cerut să îi "pună la punct mai ales pe obraznicii care au făcut praf bugetul".





"Vreau să vă readuc aminte că săptămâna viitoare, luni, marţi şi miercuri, sunt programate audierile în comisii. Domnule ministru Cîţu, deci, săptămâna viitoare, luni, marţi, miercuri - tocmai de aia v-am atras atenţia, ştiu că sunteţi primul - sunt programate audierile în comisii. Aici, vreau să fiţi la înălţime, avem trei luni de mandat în care am reparat multe din stricăciunile provocate de guvernările habarniste şi rău intenţionate ale PSD timp de 3 ani de zile. Avem cu ce ne prezenta în faţa comisiilor, nu trebuie să vă pese de votul efectiv, că nu ne judecă parlamentarii născuţi din pixul lui Dragnea, pesedişti sau de alte culori. Acolo important e - audierile vor fi publice - să arătaţi foarte clar ce aţi găsit, ce prostii au făcut cei de dinaintea noastră, cum am reparat ce am putut repara şi, mai ales, care e viziunea noastră şi soluţiile pentru rezolvarea fiecărei probleme", a spus Ludovic Orban, în deschiderea primei şedinţe de guvern convocate după demiterea Executivului prin moțiune de cenzură.

Orban le-a mai spus miniştrilor că are "aşteptări mari" de la ei.





"Practic în 3 luni suntem într-o situaţie... avem toate motivele să fim mândri de ce am făcut (...) şi mai ales trebuie puşi la punct, mai ales obraznicii care, după ce au făcut praf bugetul, după ce au făcut praf sistemele publice, după ce au distrus imaginea României, încearcă acum să ne dea lecţii. Nu acceptăm lecţii de la ei, acceptăm lecţii de la alţii mai buni", a arătat Orban.

Ludovic Orban merge în Parlament pentru votul de reînvestire cu aceeași formulă de guvern. Audierile miniștrilor în comisii vor avea loc în 17, 18 și 19 februarie, iar votul în plen a fost programat pentru 24 februarie, la ora 16.00. Parlamentarii PNL vor participa la ședința de plen pentru reînvestirea noului guvern, dar nu vor vota, fiind "o condiție obligatorie" pentru a se ajunge la organizarea alegerilor anticipate, spunea Orban.

Programul audierilor miniștrilor în comisiile parlamentare: