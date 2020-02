Iohannis a semnat decretul pentru pensionarea fostei șefe a instanței supreme Cristina Tarcea

Fostul președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, s-a pensionat, președintele Kolaus Iohannis semnând joi decretul în acest sens.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a semnat joi decretele pentru eliberarea din funcție prin pensionare a zece magistrați, între care fostul președinte al instanței supreme Cristina Tarcea, președintele Curții de Apel Timișoara, Erica Nistor, președintele Secției I civile a Curții de Apel Timișoara, Florin Dogaru, vicepreședintele Curții de Apel Timișoara, Marian Bratiș și vicepreședintele Curții de Apel Timișoara Carmen Pârvulescu. Practic, s-a pensionat toată conducerea Curții de Apel Timișoara.

Cristina Tarcea ar urma să iasă la pensie începând cu 15 februarie.

Unele asociaţii de magistraţi au atras atenţia că în perioada următoare ar putea urma un val de pensionări din magistratură, după ce Parlamentul a adoptat proiectul de desfiinţare a pensiilor de serviciu pentru procurori şi judecători. Proiectul a fost criticat de către magistraţi, o parte dintre ei declanșând proteste, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat Curtea Constituţională.





Cristina Tarcea a fost președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție în perioada septembrie 2016 - septembrie 2019.





"Răspunsul diplomatic ar suna la maniera "am obosit". Răspunsul sincer este că în calitate de preşedinte al Înaltei Curţi, din păcate, trebuie să relaţionez cu persoane din afara sistemului de justiţie şi din afara Înaltei Curţi. Ce am văzut, ce am trăit şi ce am simţit, m-a făcut să îmi fie extrem de dor să trăiesc printre oameni obişnuiţi, cu foarte mult bun simţ, cu foarte multă onestitate şi cu mai puţină imaginaţie", își argumenta Cristina Tarcea decizia de a nu candida pentru un nou mandat la șefia instanței supreme.





"Asaltul la care a fost supusă Curtea Supremă m-a făcut de mult timp să meditez la ideea dacă merită sau nu să îmi duc mai departe mandatul. Şi am spus: Da, trebuie să îmi termin mandatul, pentru a demonstra că plec când vreau eu şi nu când vor alţii", mai spunea Tarcea.





Actualul președinte al ICCJ este Corina Corbu, singurul candidat, de altfel, la conducerea instanței supreme.