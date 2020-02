​Protest la Bran pentru salvarea Muzeului Satului, care este în pericol să fie închis / Terenul pe care este amplasat a fost retrocedat

Zeci de persoane, angajați sau localnici din Bran, participă, miercuri, la un protest organizat în fața Muzeului Satului. Oamenii au în mâini pancarte pe care scrie „Relocare = distrugere”, „O istorie vie, ce n-o să mai fie” sau „Corupția ucide”.Șeful Secției etnografice a Muzeului Național Bran, Daniel Apostol, a declarat că protestul este organizat pentru salvarea secției, cunoscută sub numele de Muzeul Satului.Secția Etnografică riscă să fie închisă după ce terenul pe care este amplasată a fost retrocedat.„Protestul este pentru salvarea Secției etnografice a Muzeului Național Bran, aflată într-o situație delicată. După 15 ani de procese cu posibili moștenitori ai posibililor proprietari, aceștia au reușit să obțină un ordin judecătoresc și vin luni cu executorul judecătoresc să sigileze muzeul și să recupereze terenul. Muzeul este inclus în lista monumentelor istorie categoria A. Este din 1960 parc etnografic. Sunt 18 monumente de arhitectură. Acum ne aflăm în fața distrugerii acestui muzeu. (...) Este foarte greu. Vrem să tragem un semnal de alarmă. Încercăm să sensibilizăm”, a declarat Apostol.Potrivit acestuia, unele case care se află în acest parc etnografic au și 250 de ani vechime.„Au rămas foarte puține oaze de identitate națională. Aici, în zonă, este singurul de acest fel și nici nu mai sunt monumente de acest fel ca să poată fi reconstruit. O relocare ar costa mult mai mult și în plus ca să dezmembrezi pierzi între 40 și 60% din autenticitate”, a precizat șeful Secției etnografice.Daniel Apostol spune că singura variantă ar fi ca Ministerul Culturii, care are în subordine acest muzeu, să cumpere terenul respectiv.Muzeul Satului se află lângă renumitul Castel Bran și a fost înființat acum 60 de ani, cuprinzând piese unice în țară. Aici sunt angajate 33 de persoane.Pentru salvarea muzeului a fost făcută și o petiție, semnată deja de 7.110 persoane.