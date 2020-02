Localnicii unei comune din Buzău nu vor spațiu de carantină pentru eventualii bolnavi de coronavirus la ei în localitate și amenință cu blocarea drumului

Localnicii din Beceni au iniţiat marţi o petiţie pe Internet prin care solicită ca Tabăra şcolară de la Arbănaşi să nu fie o locaţie pentru carantina eventualilor bolnavi cu coronavirus. Petiția are titlul „Stop! Nu vrem răspândirea virusului în județul Buzău”.„Având în vedere starea deplorabilă a fostei tabere, care nu corespunde unor norme minime de igienă, nu are apă potabilă, nu dispune de grupuri sanitare, împrejmuirea ei nu este securizată, iar clădirile nu sunt compartimentate pentru a fi pregătite pentru astfel de situaţii, consider că această decizie este un real pericol atât pentru pacienţi, cât şi pentru locuitorii comunei Beceni”, a declarat primarul Constantin Dumitru Laurenţiu, notează Agerpres.Potrivit sursei citate, autorităţile locale vor înainta mai multor instituţii ale statului memorii justificative care să determine relocarea unui alt spaţiu pentru eventualii suspecţi de coronavirus, în caz contrar susţinând că vor trece la acţiuni în stradă şi cu blocarea drumului care duce spre tabăra Arbănaşi.Autorităţile judeţene susţin că reacţia localnicilor din Beceni este nejustificată atât timp cât este foarte puţin probabil ca centrul de carantină să fie activat.„Nu există nicio persoană contaminată cu coronavirus, iar persoanele care vin din China stau izolate la domiciliu timp de 14 zile sub monitorizarea medicului de familie, dacă există, sau a epidemiologului din cadrul DSP. Acea locaţie e identificată doar pentru situaţii excepţionale, dacă Institutul Matei Balş nu va mai avea capacitatea necesară de a primi pacienţi. Este o situaţie temporară, acolo nu se tratează, nu se diagnostichează, ci doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp vor fi ţinuţi pacienţii, dacă va fi cazul, dar sperăm să nu fie cazul”, a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe, directorul DSP Buzău, Cristina Ungureanu