Gabriela Scutea, propusă pentru șefia Parchetului General: Ordonanța 13 nu a fost elaborată în Ministerul Justiţiei

Gabriela Scutea, propusă de ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, pentru funcția de procuror general a susținut marți că Ordonanța 13 nu a fost elaborată în Ministerul Justiţiei. Gabriela Scutea era secretar de stat în Ministerul Justiției condus de Florin Iordache în ianuarie 2017, la momentul adoptării celebrei OUG 13 care a generat proteste fără precedent în România.

Gabriela Scutea a susținut marți interviul în fața Secției pentru procurori din CSM, care trebuie să dea aviz pentru numirea sa în funcție, iar la ieșire ea a fost întrebată de jurnaliști de ce a rămas în Ministerul Justiţiei după ce la conducere a fost numit Florin Iordache şi de ce a participat la elaborarea OUG 13.

"Am rămas pentru că se făcea o tranziţie, am fost singurul secretar de stat care a rămas pentru tranziţie, pentru că a venit o echipă MCV. Nu am ştiut de intenţia domnului ministru Iordache de a promova această ordonanţă, care nu a fost elaborată în Ministerul Justiţiei. În Ministerul Justiţiei, din punct de vedere tehnic, a fost corectată. (...) Nu poţi avea o opoziţie că nu semnezi, am semnat făcând o opoziţie activă şi cred că am atins ceea ce se putea din punct de vedere tehnic, dincolo de asumarea politică a domnului ministru Iordache, de eliminare a unor prevederi şi mai nocive", a răspuns Gabriela Scutea, potrivit Agerpres.





Ea s-a referit la Ordonanța 13 și în timpul audierilor, după ce a fost întrebată de procurorii din CSM. Astfel, întrebată de un procuror CSM dacă se consideră complice moral la elaborarea Ordonanţei 13, Gabriela Scutea a spus: "Doamne fereşte!”.





"Aveam posibilitatea să îmi cer concediu, dar în momente de criză nu aceasta este abordarea mea. Faptul că am rămas alături de colegii care au formulat nişte obiecţiuni am reuşit să le ”îndesăm” în faţa ministrului Iordache. Nu am redactat, am verificat tehnic în aşa fel încât să fim conştienţi că nu rezultă aspecte de necorelare a textelor în raport de alte prevederi ale Codurilor Penale şi am reuşit să introducem acel termen. Am rămas cu credinţa că pot să fac ceva”, a susținut Scutea, citată de Mediafax.





Scutea a fost întrebată de ministrul Cătălin Predoiu dacă OUG 13 ar fi avut aceeași formă în situația în care ea ar fi lipsit în acea zi și a răspuns afirmativ.





În perioada în care a fost promovată și adoptată Ordonanța 13, Scutea era secretar de stat în Ministerul Justiției și coordona Direcția Elaborare Acte Normative.

O parte a presei a scris că Gabriela Scutea este cea care l-ar fi convins pe ministrul Justiției Florin Iordache să accepte un termen de 10 zile pentru intrarea în vigoare a OUG 13. HotNews.ro a scris că propunerea privind introducerea unui interval de timp în care să între în vigoare OUG 13 ar fi venit inițial de la Administrația Națională a Penitenciarelor și de la Alina Barbu, angajat la Direcția de Probațiune a Ministerului Justiției.





"În legătură cu ordonanța 13, acest aspect cu termenul de 10 zile l-am mai comentat (…)Toate rezoluțiile mele în dosar sunt consemnate. Eu consider că în legătură cu această propunere care a fost susținută de ministrul Iordache, mi-am exprimat opiniile de o manieră tehnică și indicându-i domnului ministru că România are alte obiective din perspectiva MCV. Cele 10 zile erau necesare pentru că dacă s-ar fi pus în aplicare această ordonanță, niște oameni trebuiau să iasă din închisoare. Acest lucru nu se face peste noapte pentru că nu se eliberează printr-o singură decizie administrativă. Eliberarea ar trebui să se facă printr-o decizie judecătorească”, a susținut Scutea pentru mainnews.ro, după ce a fost propusă de ministrul Justiției în funcția de procuror general.





Într-un interviu acordat apoi cotidianului Libertatea, Scutea a fost întrebată care este adevărul despre acel amendament, cu precizarea că unele informații arată că nu ea ar fi introdus termenul.





Răspunsul Gabrielei Scutea a fost unul nuanțat: "Discuția asupra necesității existenței unui termen de 10 zile a fost purtată și la nivel tehnic, am avut discuții și cu domnul ministru Florin Iordache și cu doamna Barbu. Nu vă ascund, din partea doamnei Barbu și cu partea tehnică plecase o propunere mult mai amplă de 20 de zile și aveam argumentele tehnice necesare. Știți cum e circuitul decizional. La un moment dat, se discută între decidenți. Nu pot să comentez care a fost reacția ministrului Iordache față de acest termen sau care erau intențiile dumnealui, eu am insistat din poziția de secretar de stat că acest termen este necesar ca să se producă tot circuitul eventual de care e nevoie în justiție pentru pronunțarea unei hotărâri de contestație la executare".

De asemenea, ea a susținut că faptul că a fost prezentă la pregătirea OUG 13 nu înseamnă că a aderat la conținut: "Dacă am fost prezentă în procesul de pregătire a Ordonanţei 13 nu înseamnă că am fost prezentă aderând la ceea ce a conţinut. Am fost alături de poziţiile exprimate de Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, subliniind neadecvarea demersului de a introduce aceste modificări la contextul general, la obiectivele pe care le are sistemul judiciar şi la obiectivele din cadrul MCV".