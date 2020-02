Primarul Timișoarei, "o veste de senzație": După o jumătate de secol de luptă cu ciorile, am rezolvat problema

"Vă dau o veste de senzație, chiar va fi valvă. Am rezolvat problema ciorilor din Parcul Catedralei. Cel puţin pentru o perioadă, pentru că au dovedit că sunt inteligente, dar sper să nu revină, făcând ineficientă intervenţia noastră. Au fost foarte multe intervenţii, o jumătate de secol de luptă cu ciorile din spatele Catedralei, s-au folosit în zadar şi generatoare de sunete, s-au organizat şi 'partide de vânătoare' ţintite. În perioada Crăciunului, am observat că în zona centrală, unde s-au montat lampioane ornamentale în copaci, nu au mai apărut deloc ciori, ceea ce însemna că nu le place lumina respectivă. Am monitorizat din decembrie până acum situaţia şi nicio cioară nu a mai apărut. Atunci, i-am cerut directorului de la Mediu să monteze lampioane în Parcul Catedralei. Am remarcat că nu mai este nici urmă de ciori. Putem spune că am redat Parcul Catedralei populaţiei", a declarat primarul într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.Încă de la începutul primului mandat de primar, Nicolae Robu a început un adevărat război cu ciorile din oraș, scrie tion.ro . S-a vorbit despre chemarea vânătorilor sau simularea împușcăturilor, despre anticoncepționale pentru ciori, aparate cu ultrasunete sau care imită păsările de pradă și chiar și despre focuri de artificii pentru alungarea păsărilor din centrul orașului."Parcul Catedralei a devenit parcul ciorilor, nu mai poate fi folosit de oameni de zeci de ani, pentru că păsările au fost lăsate să se înmulţească necontrolat. Eu nu pot lua măsuri de înlăturare a zburătoarelor, pentru că cioara are o lege care o protejează şi sunt ameninţat că dacă le vom împuşca, vom fi sancţionaţi", afirma primarul.El mai susţinea că o situaţie întocmită la Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş" ar arăta că un număr tot mai mare de timişoreni ajung la urgenţe cu crize de astm provocate de mirosul care provine din parc. Şi administraţia condusă de fostul primar Gheorghe Ciuhandu a angajat la un moment dat vânători să împuşte ciorile, dar au intervenit asociaţii de protecţie a animalelor.