Explicațiile primarului din Hațeg despre conducta de apă "reparată" cu zeci de țepușe din lemn: Consiliul Județean nu a vrut să facă nicio investiție pentru că eu sunt primar PNL / Nu este de râs

Fotografia cu o conductă de apă din Haţeg "reparată" cu zeci de țepușe din lemn a stârnit sute de comentarii şi a fost distribuită de mii de ori. Primarul orașului, Marcel Goia, a încercat să explice cum s-a ajuns în această situație, susținând că a făcut demersuri pentru înlocuirea conductei, dar că totul a fost în zadar pentru că el face parte din PNL, iar Consiliul Județean care ar trebui să aloce bani este condus de PSD.

În fotografia devenită virală se observă cum, de-a lungul unui tronson de conductă, spărturile au fost astupate cu bucăți de lemn, iar în unele părţi apa reuşeşte să iasă şi pe lângă aceste improvizaţii.





Primarul din Hateg, Marcel Goia, a susținut luni seară la Digi 24 că a făcut mai multe demersuri, dar că nu a primit bani de la Consiliul Județean pentru că el a fost în opoziție, iar PSD are majoritatea în CJ.

"Nu este de râs. Am făcut mai multe demersuri, dar apa (compania de apă -n.r.) fiind în subordinea Consiliului Județean... Orașul Hațeg a fost în opoziție. Nu s-a făcut nicio investiție în cei 3 ani și jumătate de către compania de apă și nici nu s-au dat bani de la Consiliul Județean pentru investiții. Vreau să vă spun că am făcut demersuri pentru a schimba această conductă, dar nu s-a ținut cont de ele. Apa care se pierde este plătită de cetățeni. Anul trecut, orașul Hațeg a fost singurul oraș din județ care din cota TVA care pleacă de la Hațeg a primit zero lei pentru dezvoltare, pentru că sunt primar PNL. Nu știu dacă este necesar ca locuitorii din Hațeg să suporte acest lucru doar că m-au ales pe mine timp de două mandate și nu au fost alocați bani de la bugetul județului", a susținut primarul din Hațeg.





Purtătorul de cuvânt al societății Apa Prod, Andreea Morogan, a declarat pentru Mediafax că acea conductă este din anul 1978 și face parte din aducțiunea Sântămăria Orlea-Hațeg.





"Tronsonul de conductă, pe o distanță de 580 de metri, urmează să fie înlocuit în perioada următoare. Acesta a fost prevăzut pentru înlocuire, iar la momentul de față suntem în situația de achiziție a conductei și materialelor necesare înlocuirii acestui tronson”, a spus purtătorul de cuvânt al societății Apa Prod.





Valoarea lucrărilor este de aproximativ 145.000 euro, iar înlocuirea întregii conducte de aducțiune de la Sântămăria Orlea până la rezervorul de înmagazinare al orașului Hațeg, pe o lungime totală de 3,2 km, este cuprinsă în următorul program de investiții european. Lucrările vor începe în al treilea trimestru al acestui an, mai susține sursa citată.