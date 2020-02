Stelian Ion: Partidul rezultat din fuziunea USR-PLUS ar trebui să se numească USR / Ce spune despre ponderea candidaților celor două partide pe listele de la parlamentare

Partidul rezultat din fuziunea USR și PLUS ar trebui să se numească tot USR, a declarat la RFI deputatul Uniunii Salvați România Stelian Ion. De asemenea, el spune că ponderea USR și PLUS pe listele de la alegerile parlamentare nu va fi 50%-50%





Potrivit lui Stelian Ion, ideile principale promovate la ultimul Comitet Politic al USR au fost legate de păstrarea denumirii USR, "care este cunoscută de toată lumea" și mai ales de păstrarea cadrului statutar și a structurii Statutului, pentru că "este foarte importantă cultura organizațională".

”Din punctul meu de vedere, ar trebui să se numească USR, dar lucrurile astea vor face obiectul unor negocieri și eu sunt sigur că în cadrul acelor negocieri, vom lua cele mai bune decizii, pentru ca formațiunea să iasă mult mai puternică decât ambele partide separat. Și cred că vom înțelege și unii și alții ce plusuri, apropo de denumirea colegilor noștri, avem fiecare și ce atuuri avem, pe care trebuie să le subliniem și să le punem în valoare, pentru ca rezultatul să fie unul foarte-foarte bun”, a afirmat Stelian Ion.

În ceea ce privește ponderea USR și PLUS pe listele de la parlamentare, deputatul USR spune că aceasta nu va fi 50%-50%: ”Fuziunea se va face după alegerile parlamentare, deci nu va fi legată chestiunea fuziunii de cea a ponderii pe lista de parlamentare. Discuțiile astea se poartă de la caz la caz. La locale avem alianță politică și fiecare organizație județeană și locală va negocia pe plan local, în funcție și de structura filialelor și de oferta pe care o propune fiecare partid în parte, pentru a rezulta o listă cât mai bună. De asemenea, la parlamentare vom ține cont și de aceste aspecte, însă este clar că ponderea, din punctul nostru de vedere, nu va fi jumătate-jumătate, pentru că e o realitate pe care nu o putem nega, am avut niște rezultate de-a lungul acestor ani, sondajele nu pot fi ignorate cu desăvârșire, deci trebuie să ținem cont și de sondaje, de cum stă fiecare dintre cele două partide în sondaje, dar negocierile sunt mult mai ample și mai complicate de atât, nu va fi un calcul simplu, aritmetic. Ar trebui să se ia exemplu din alte zone politice și să se vadă că acolo unde există voință, se pot depăși anumite orgolii și anumite obstacole, pentru un crez comun. Noi am făcut lucrul ăsta deja, l-am demonstrat nu doar prin vorbe, ci și prin fapte, făcând alianța, ceea ce e o provocare să faci o astfel de alianță, pentru că vor exista nemulțumiri și de o parte și de alta, întotdeauna. Acum vom demonstra mai mult că suntem în stare să facem și o fuziune și lucrul ăsta nu va fi bine doar pentru noi, ci va fi bine și pentru România”.