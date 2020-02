VIDEO Thailanda: Un soldat și-a ucis comandantul, apoi a tras cu arma în mai multe locuri, ucigând cel puțin 12 persoane. Atacatorul nu a fost încă prins

Atacatorul și-a ucis întâi comandantul, apoi două persoane din interiorul bazei militare, fugind de acolo cu un Humvee, potrivit Bangkok Post. Publicația citată spune că numărul celor omorâți este de cel puțin 12.

El a plecat spre un complex comercial, trâgând pe drum în civili, iar în respectivul mall ar fi luat câțiva ostatici.

BREAKING: Heavy gunfire erupts at shopping mall in Thai city of Nakhon Ratchasima; reports of 'many' dead pic.twitter.com/mtQRGR0iid

MASS PANIC IN THE SHOPPING MALL OF NAKHON RATCHASIMA, THAILAND AFTER A THAI SOLDIER HAS SHOT AT LEAST 12 PEOPLE DEAD AND CURRENTLY HOLDING SEVERAL HOSTAGES pic.twitter.com/IQx1hglvug