VIDEO Un șobolan, filmat într-o sală de clasă de la un liceu de elită din Galați / Inspectoratul Școlar: Se mai întâmplă / Se va face din nou dezinfecție

Un șobolan a fost filmat de elevi într-o clasă a Colegiului Național "Alexandru Ioan Cuza" din Galați. Elevii povestesc că nu este prima dată când se întâmplă astfel de evenimente, potrivit Mediafax, deși Inspectoratul Școlar Județean susține că școala avea obligația și a făcut dezinfecție, dezinsecție și deratizare.

Adolescenții au descoperit șobolanul în momentul în care au intrat în clasă.

Animalul s-a ascuns lângă o bancă, iar elevii s-au speriat în momentul în care acesta a început să fugă prin clasă. Scena a fost filmată de unul dintre elevi.

„Împinge banca, bă, bă, bă, ha, ha ha, au, unde-i mă? A fugit”, se aude pe filmarea făcută de elevii clasei a 12-a de la liceul gălățean.

Elevii povestesc că nu este prima dată când se întâmplă astfel de incidente.

„Nu este prima dată când se întâmplă. Recent mi s-a spus că un șobolan a apărut la etajul în care sunt clasele primare. Anul trecut, era altul care mergea prin liceu, după o profesoară. Tot la noi în clasă am găsit un șobolan cu picioarele în sus, era aproape mort. Acesta este ultimul, când am deschis ușa era în clasă. Fetele s-au speriat, toți ne-am speriat. Am reușit să-l filmăm. L-au prins colegii mei, l-au dat afară”, a declarat, pentru MEDIAFAX, unul dintre elevi.

Purtătorul de cuvânt al ISJ Galați, Oana Enache, a declarat pentru MEDIAFAX că în școală s-a făcut deratizarea obligatorie.

„Se mai întâmplă, înțeleg că niște conducte trec pe lângă o clasă, probabil, pe acolo a venit șobolanul. Se va face din nou curățenie, dezinfecție”, spus Oana Enache.