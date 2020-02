VIDEO Gabriela Firea dă nota 7 instituțiilor care s-au implicat în deszăpezire: Bine că nu e 4, probabil cetăţenii ne dau 5

Zapada in capitala

Prima zăpadă din acest an a luat din nou pe nepregătite primăriile de sector din București care trebuie să deszăpezească orașul. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, dă nota 7 pentru deszăpezire și spune că "bine că nu e 4" și că "probabil cetăţenii dau 5". La rândul său, primarul sectorului 5, Daniel Florea, critică firmele responsabile cu deszăpezirea și se declară foarte supărat: "Înainte de o seară ca asta discutăm şi declarăm toţi că suntem pregătiţi şi dupa aceea constatăm că pe teren nu sunt nici atâţia oameni, nici atâtea utilaje".

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, joi, la Comandamentul de iarnă, că nu este mulţumită de activitatea de deszăpezire.





"Nu pot să spun că sunt mulţumită (...), nota 7. Bine că nu e 4, probabil cetăţenii ne dau 5, că nu putem să spunem că nu s-a făcut nimic, s-a făcut, dar sunt conştientă de faptul că se putea mult mai bine, dar aţi văzut şi dumneavoastră situaţii - că nu au venit angajaţii, că au rămas în nu ştiu ce judeţ, că nu s-a putut interveni, că s-au mai stricat două utilaje. Dacă eşti prea dur, de ce eşti aşa de dur şi te sapă la temelie să te schimbe. Dacă eşti mai altfel, tot ai de suferit. Până la urmă trebuie să fim corecţi şi să-i respectăm cu toţii pe cetăţeni, fiindcă toţi avem obligaţii şi primarul general şi primarii de sectoare şi directorii de subordonate şi directorii firmelor care au contracte cu primăriile de sector, pentru că au vrut acele contracte, de vreme ce au venit la licitaţii şi-au dorit acele contracte", a spus Firea, potrivit Agerpres.





De asemenea, ea a menţionat că direcţiile înfiinţate de primăriile de sector şi-au luat această răspundere - să facă salubritate şi deszăpezire.





"Odată ce ne înhămăm la această treabă (...) trebuie să ne respectăm unii pe alţii", a declarat Firea.





Edilul sectorului 5, Daniel Florea, şi-a exprimat nemulţumirea de activitatea de deszăpezire făcută de societăţile cu care lucrează Primăria de sector.





"Sunt oarecum nemulţumit de realitatea datelor transmise de pe teren de societăţile cu care lucrăm (...), cred că trebuie un pic mai multă implicare în privinţa societăţilor care lucrează cu primăriile. Sunt foarte supărat, pentru că înainte de o seară ca asta discutăm şi declarăm toţi că suntem pregătiţi şi dupa aceea constatăm că pe teren nu sunt nici atâţia oameni, nici atâtea utilaje", a spus Florea.

Prima zăpadă din acest an a luat din nou pe nepregătite primăriile de sector din București care trebuie să deszăpezească orașul. La ora 10.00, la multe ore după oprirea ninsorii, rampele de la Pasajul Unirii erau pline de gheață. Aceeași situație era și pe Str. Halelor în Piața Unirii, Splaiul Independenței, Str. Vasile Parvan. Ca în fiecare an, străzile secundare, trotuarele și o parte din stațiile ST sunt sub zăpadă.