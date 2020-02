Ministerul de Externe, despre litigiul privind plata chiriei pentru reședința în care a stat Dan Mihalache: A fost deja începută o verificare, din dispoziția ministrului

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, la solicitarea HotNews.ro, că, din dispoziția lui Bogdan Aurescu, a fost deja începută o verificare a modului în care a fost gestionată rezilierea contractului de locațiune pentru imobilul folosit ca reședință de către ambasadorul României la Londra Dan Mihalache. Conform publicației The Times, o instanță din Anglia a decis, la finalul anului trecut, că Ambasada României la Londra are de plătit 73.270 de lire sterline, care reprezintă arierate din chiria datorată de statul român pentru imobilul folosit ca reședință a ambasadorului în perioada aprilie 2008-aprilie 2019.

Ministerul de Externe spune, în răspunsul transmis HotNews.ro, că Ambasada României la Londra este în prezent parte într-un litigiu în curs referitor la o presupusă încălcare a unui contract de locațiune privind reședința ambasadorului.

"De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe menționează că, din dispoziția ministrului afacerilor externe, a fost deja demarată o verificare a modului în care a fost gestionată rezilierea contractului de locațiune, verificare care este în curs de desfășurare", adaugă MAE.

Ambasadorul Dan Mihalache a declarat pentru Mediafax că va ataca ordinul judecătoresc.

"E un litigiu comercial între noi și respectivul proprietar, un cipriot pe care îl cheamă Christodoulo, care a avut un contract pe un an. Înainte cu trei luni, conform contractului, noi l-am notificat că nu dorim să ducem acel contract până la capăt și el consideră că noi ar trebui să-i plătim toate cele nouă luni rămase, în timp ce noi am plătit până la data la care am plecat din imobilul respectiv, în prealabil notificându-l cu trei luni. În litigiu el susține că trebuia să i se plătească tot contractul. Acesta a gajat cu contractul cu ambasada un împrumut bancar, după care a scos și imobilul pe piață în iulie 2018. Nu a găsit chiriaș la vreme și acum încearcă să își rezolve problemele care vin de fapt din împrumutul lui bancar. Avem dovezi cum a scos imobilul pe piață. N-am niciun fel de apăsare, dar nici nu vreau să fiu luat de fraier de omul ăsta", a afirmat marți ambsadorul României la Londra, Dan Mihalache.





Oficialul român a precizat că reședința a fost folosită până în iulie 2018, ultimele trei luni de chirie fiind plătite ulterior.