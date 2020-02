Ministrul Transporturilor: Sunt 22 de drumuri naţionale închise/ Pe Otopeni nu sunt curse anulate, dar sunt întârzieri

Ministrul demis al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat joi că 22 de drumuri naţionale sunt închise, majoritatea în sud-estul ţării, pe patru drumuri naţionale există circulaţie îngreunată, iar 35 de trenuri sunt staţionate.





"La ora 8.00 s-a ridicat Codul roşu. Noi am avut ieri seara un comandament, toată noaptea am stat în contact cu toate echipele noastre din ţară. (...) Am o situaţie de comandament care se prezintă în felul următor: avem 22 de drumuri naţionale închise, în continuare mai sunt patru drumuri cu circulaţia îngreunată. De asemenea, avem 35 de trenuri care sunt în acest moment staţionate, pentru că nu pot să se deplaseze pe anumite linii, fiindcă au căzut foarte mulţi copaci. Se intervine şi după ce se curăţă linia se vor deplasa. Avem o singură linie închisă în zona Vatra Dornei, zona Ilva Mică. Acolo am intervenit sunt copaci căzuţi, linia este închisă", a precizat Bode la Parlament, potrivit Agerpres.





El a anunţat că a luat decizia miercuri noapte ca, acolo unde situaţia a impus sau era pericol să rămână trenuri blocate pe linii, acestea să rămână în gări.





"Au fost transbordaţi, acolo unde s-a impus acest lucru, pe mijloacele de transport", a adăugat Bode.





Ministrul a adăugat că la metrou se circulă în acest moment "foarte bine".





"Am suplimentat trenurile la metrou, anticipând în această dimineaţă că foarte mulţi bucureşteni au dorit să circule cu metroul, ţinând cont de faptul că la suprafaţă, din păcate, intervenţiile în ceea ce priveşte deszăpezirea nu au fost aşa cum au trebuit să fie. Sunt 65 de trenuri care circulă, am discutat cu doamna director general, cu cei de la dispecerat, nu sunt probleme, nu sunt întârzieri, toate trenurile disponibile circulă în acest moment la metrou", a detaliat Lucian Bode.





În prezent, a adăugat el, nu sunt curse anulate pe Aeroportul Henri Coandă.





"Nu avem curse anulate pe Aeroportul Otopeni. Avem curse întârziate. (...) Peste 60 de angajaţi au fost la datorie pe Aeroportul Otopeni pentru a curăţa pistele, pentru a curăţa calea de rulare. Avem întârziere foarte mare pe zborul de Iaşi, zborul Tarom, pentru că piloţii nu au reuşit să ajungă la aeroport, la aeronavă, rămânând înzăpeziţi în localităţile din jurul Bucureştiului. Aşadar, noi estimăm că până în jurul orei 12.00, odată cu ridicarea Codului portocaliu, majoritatea drumurilor naţionale să fie redeschise, peste cele 22 care sunt astăzi la aceasta oră închise, iar pe cele patru cu circulaţia îngreunată să se circule în regim normal. Drumurile naţionale închise sunt în partea de sud-est a României şi foarte puţin aici în zona centrală" a menţionat Bode.