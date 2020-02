Reacția lui Traian Băsescu după demiterea Guvernului Orban prin moțiune: Este o situație de un ridicol absolut. Asta nu mai e țară

Traian Băsescu a comentat situația politică generată de demiterea Guvernului Orban prin moțiune de cenzură, spunând că este "de un ridicol absolut”. El a atras atenția că în țară mai sunt și alte probleme, un exemplu fiind justiția, care "nu funcționează, e oprită, supărată pe viață...”. "Asta nu mai e țară!”, a afirmat fostul președinte.

"Este o situație de un ridicol absolut. Am ajuns în situația în care PSD-ul și-a dat jos guvernul de două ori, că avea un interes unul dintre liderii partidului, acum i-a trăsnit prin cap președintelui că vrea alegeri anticipate în care câștigă 3 luni, nu mai mult, și hotărâm că și guvernul opoziției trebuie să cadă...Asta nu mai e țară! Gândiți-vă că acum avem așa – un guvern căzut, interimar, o Justiție care nu funcționează, oprită, supărată pe viață... Nu mai știe nimeni cine are majoritate. PSD-ul sau PNL-ul? PNL-ul a avut-o acum două luni, azi o are PSD-ul", a declarat Traian Băsescu, miercuri seară, la Digi 24