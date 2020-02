O femeie de 37 de ani, care nu știa că gravidă, a născut la unitatea de primiri urgențe a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași

Femeia a chemat ambulanța în urmă cu două nopți, spunând că are dureri abdominale. Aceasta le-a spus atât celor din echipajul Serivicului Județean de Ambulanță, cât și medicilor din Unitatea de Primiri Urgențe, unde a fost dusă pentru îngrijiri, că nu a mai avut ciclu de doi ani, astfel că varianta ca ea să fie însărcinată era exclusă.„Protocolul (...) presupune ca toate femeile care sunt însărcinate și care urmează să nască să fie duse la una dintre maternitățile de gardă, fie la Cuza Vodă, fie la Elena Doamna. În UPU, ambulanța a adus o pacientă de 37 de ani, din comuna Răducăneni, o pacientă care a declarat că are dureri abdominale și a fost adusă pentru investigații și tratament în UPU. (...) La preluarea de către echipa medicală, s-a evaluat și s-a făcut examen fizic și medicul de gardă a declarat că este vorba despre o femeie însărcinată, cu o sarcină aproximativă de 7 luni, care avea naștere declanșată, o naștere prematură, care s-a și produs în UPU, în următoarele minute", a declarat Diana Cimpoeșu, medic șef al UPU SMURD Iași.Femeia a fost asistată la naștere de medicul specialist de gardă și a născut prematur un băiat de 1.800 de grame, cu un scor APGAR 10. Aceasta este cea de-a treia naștere care are loc în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași.„E un eveniment fericit, mama nu știa că este însăcinată, nu știa că urmează să nască. Este o pacientă care avea antecendent două nașteri, are doi copii adolescenți acasă. (...) Femeia a spus că are dureri abdominale, au bănuit că este vorba despre o colică abdominală și nu de o naștere declanșată. Ea a declarat că nu a mai avut amenoree de doi ani, astfel încât a considerat că s-a instalat menopauza", a declarat șefa UPU SMURD.Cel care a asistat-o pe femeie la naștere susține că a fost o experiență unică. „Am aflat și noi și ea cu aceeași mirare că este gravidă. După ce a născut s-a bucurat foarte tare, mi-a promis că își va boteza copilul cu prenumele meu, Tudor. Mi se pare foarte frumos. Toată lumea se gândește dacă îmi va cere să îl botez, cu drag dacă va dori și voi sprijini copilul cum voi putea. Este prima oară și pentru mine când ajut pe cineva să nască, în ciuda faptului că am tatăl ginecolog, a fost o experiență unică. Sper să nu fie ultima. Au fost multe emoții, pentru că deobicei nu nasc femeile la noi", a declarat Tudor Merticariu, medic specialist urgențe la Spitalul „Sfântul Spiridon” Iași. La scurt timp după naștere, atât mama cât și copilul au fost transferați la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași, unde sunt în continuare sub supravegherea medicilor de specialitate.